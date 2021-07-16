انتخابات نظام پزشکی با چاشنی سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی، حدود ۶۰۰۰ نفر در گروه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، لیسانسه‌های پروانه دار و بالاتر و گروه مامایی در سراسر کشور با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

انتخابات سازمان نظام پزشکی، علاوه بر اینکه همواره یک جور رقابت صنفی در گروه‌های مختلف پزشکی بوده است، به محلی برای بروز و ظهور دیدگاه‌های سیاسی هم بدل شده است.

در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی اولین قانون نظام پزشکی در مجلس شورای ملی تصویب شد. از آن زمان تاکنون قانون نظام پزشکی ۸ بار مورد بازنگری قرارگرفته که آخرین بار در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید.

اولین انتخابات هیأت مدیره نظام پزشکی در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی انجام شد و فعالیت رسمی نظام پزشکی از آن زمان آغاز گردید. از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نظام پزشکی ۴ دوره انتخابات و فعالیت داشت که به ترتیب منوچهر اقبال (۲ دوره)، یحیی عدل و ملکی رؤسای ۴ دوره فعالیت نظام پزشکی در زمان قبل از انقلاب بودند. پس از پیروزی انقلاب تاکنون ۱۰ دوره فعالیت نظام پزشکی قابل ذکر است که در طی این سال‌ها به ترتیب عباس شیبانی (۶۰ تا ۶۳)، محمد علی حفیظی (۶۳ تا ۶۵)، هادی منافی (۶۵ تا ۷۰)، ایرج فاضل (۷۰ تا ۷۵)، سید شهاب الدین صدر (۷۵ تا ۷۹)، محمدرضا ظفر قندی (۷۹ تا ۷۳)، سید شهاب الدین صدر (۷۳ تا ۸۷ و ۸۷ تا ۹۱ دو دوره متوالی)، علیرضا زالی (۹۲-۹۶) ریاست نظام پزشکی را بر عهده داشته‌اند و دهمین دوره فعالیت نظام پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب ایرج فاضل به عنوان رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی در شهریور ۹۶ آغاز شد که پس از استعفای وی، محمدرضا ظفرقندی با رأی مجمع عمومی به عنوان رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی انتخاب گردید.

همه این حضورها در دوره‌های قبلی ریاست سازمان نظام پزشکی، نشان می‌دهد که این سازمان صنفی از تفکرات و اندیشه‌های جناحی و سیاسی مصون نمانده است. در حالی که سازمان نظام پزشکی، قرار نیست یک سازمان سیاسی باشد.

از رد صلاحیت شدن برخی رؤسای سازمان نظام پزشکی در انتخابات بعدی تا امضا نشدن حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی توسط رئیس دولت دهم، نشان می‌دهد که ردپای سیاست در انتخابات نظام پزشکی وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

قاسم جان بابایی رئیس ستاد مرکزی اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، با اشاره به آغاز هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعت ۸ صبح جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰، گفت: شروع رأی گیری در شهرستان‌هایی که دارای هیأت مدیره ۱۷ نفره هستند، از ساعت ۸ صبح جمعه ۲۵ تیرماه آغاز و حداقل به مدت ۱۲ ساعت ادامه دارد. همچنین امکان افزایش تا حداکثر ۲ ساعت با نظر هیأت نظارت شهرستان امکان پذیر است. همچنین رأی گیری در شهرستان‌های دارای هیأت مدیره ۱۱ نفره، از ساعت ۸ صبح آغاز و حداقل به مدت ۸ ساعت ادامه دارد و امکان افزایش تا حداکثر ۴ ساعت با نظر هیأت نظارت شهرستان وجود دارد.

در هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی حدود ۶۰۰۰ نفر در گروه‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، لیسانسه‌های پروانه دار و بالاتر و گروه مامایی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. در مجموع ۲۲۲ حوزه رأی گیری در سراسر کشور وجود دارد که ۱۴ حوزه به انتخابات میان دوره‌ای موکول می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی درباره زمان شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات، گفت: شمارش آرا بلافاصله پس از پایان زمان رأی گیری با حضور نمایندگان هیأت نظارت، هیأت اجرایی و نماینده فرمانداری شهرستان مربوطه آغاز و نتایج اولیه انتخابات توسط هیأت نظارت شهرستان در روز شنبه ۲۶ تیرماه اعلام می‌شود.

در همین حال، جلیل کوهپایه زاده رئیس هیأت اجرایی انتخابات نظام پزشکی استان تهران، با اعلام اینکه انتخابات نظام پزشکی تهران در ۶ گروه پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، علوم آزمایشگاهی، مامایی، کارشناسان پروانه دار در تهران و ۹ شهرستان استان تهران جمعه بیست و پنجم تیر ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، افزود: افراد در تهران می‌توانند با مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در بزرگراه همت از ساعت ۸ الی ۲۰ و در سایر شهرستان‌ها که جمعیت فعال پزشکی بالای ۵۰۰ نفر دارند، همانند تهران ۸ صبح الی ۸ شب و شهرستان‌های زیر ۵۰۰ نفر از ساعت ۸ الی ۱۶ به شبکه‌های بهداشت و درمان همان شهرستان مراجعه کنند.

در شهرستان‌هایی که جمعیت فعال گروه پزشکی زیر ۵۰۰ نفر دارند، ۱۱ نفر و شهرستان‌های دارای بیش از ۵۰۰ نفر فعال گروه پزشکی، ۱۷ نفر که بالاترین رأی در بین نامزدهای ثبت نام شده دارند، به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان انتخاب می‌شوند.

کوهپایه زاده با اشاره به جمعیت یک صد هزار نفری جامعه پزشکی در استان تهران، اظهار کرد: پیش بینی شود، ۱۰ تا ۱۷ درصد این جمعیت در انتخابات شرکت کنند.

قطعاً با اعلام نتایج رأی گیری در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها، باید منتظر بود تا مشخص شود چه کسانی قرار است وارد ساختمان نظام پزشکی در خیابان شانزدهم شوند.

آنچه مسلم است، جامعه پزشکی کشور از دعواهای سیاسی و جناحی در سازمان صنفی خودشان خسته شده‌اند و می‌خواهند خانه خود را از جنجال‌های سیاسی و جناحی پاک کنند. زیرا، وقتی مطالبات و خواسته‌های به حق جامعه پزشکی و به طور کلی اعضای نظام پزشکی، رنگ و بوی سیاسی و جناحی می‌گیرد، هیچ گاه به سرانجام نمی‌رسد. در حال که اکثریت گروه‌های پزشکی در رشته‌های مختلف، همچون سایر اقشار جامعه با مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی مواجه هستند و از همین رو دوست ندارند خواسته‌های صنفی آنها با چاشنی سیاسی از بین برود.

شاید مهم‌ترین چالش سازمان نظام پزشکی، برگرداندن اختیار تعیین تعرفه گذاری بخش خصوصی باشد که به دنبال همین کشمکش‌های سیاسی و جناحی، از سازمان نظام پزشکی گرفته شد.

لذا، وقتی به نام‌ها و اسامی رؤسای سازمان نظام پزشکی در ادوار گذشته نگاه می‌کنیم، تقریباً افرادی را می‌بینیم که عقبه سیاسی و دیدگاه‌های جناحی داشته‌اند. شاید یکی دیگر از دلایل عدم حضور پررنگ جامعه پزشکی پای صندوق‌های رأی، همین رفتارهای سیاسی و جناحی بوده باشد که آنها را از رأی دادن سرد کرده است.

هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰، شاید متفاوت از دوره‌های قبلی بعد از انقلاب باشد.