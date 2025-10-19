نتایج رسمی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان اهواز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شهرستان اهواز مجموعاً دو هزار و ۳۶۲ رأی اخذ شد که از این تعداد، دو هزار و ۳۵۴ رأی صحیح و هشت رأی سفید بود. در کل جغرافیای جندیشاپور نیز بیش از ۱۲ هزار رأی به ثبت رسید.
هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی اهواز شامل ۱۷ عضو اصلی است که ترکیب آن شامل ۱۰ پزشک، دو دندانپزشک، دو داروساز، یک نفر از گروه علوم آزمایشگاهی، یک نفر از گروه مامایی و یک نفر از کارشناسان پروانهدار است که به مدت چهار سال فعالیت خواهند داشت.
نتایج کامل انتخابات:
گروه پزشکی:
اعضای اصلی:
۱. علی جواهرفروشزاده ۵۵۲ رأی
۲. رضا بهادری بیرگانی ۵۰۹ رأی
۳. امین زکیزاده ۴۳۴ رأی
۴. احمد ولیپور ۳۹۳ رأی
۵. آرمین جهانگیری بابادی ۳۹۲ رأی
۶. مهران احمدی بلوطکی ۳۸۳ رأی
۷. اباذر پارسی ۳۷۹ رأی
۸. بیژن کیخائی ده دزی ۳۶۳ رأی
۹. فرزاد جاسمی زرگانی ۳۲۱ رأی
۱۰. احمد شجاعی ۳۰۸ رأی
اعضای علی البدل:
۱. غلامرضا خاتمینیا ۳۰۰ رأی
۲. خالد حمید ۲۹۲ رأی
۳. امین علیپور ۲۸۶ رأی
گروه دندانپزشکی:
۱. عزیزاله خواجوی ۱۶۱ رأی
۲. مهراب زارعی ۱۴۹ رأی
گروه داروسازی:
۱. حسین حیدری کایدان ۱۵۴ رأی
۲. یوسف بهداروندی ۱۴۴ رأی
گروه علوم آزمایشگاهی:
۱. نجمالدین ساکی ۷۴ رأی
گروه مامایی:
۱. حمیده یزدیزاده ۶۸ رأی
گروه کارشناس پروانهدار:
۱. مجید روانبخش ۱۲۵ رأی
نظر شما