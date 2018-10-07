سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، متن حکم این انتصاب که به تایید و امضای ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رسیده آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرت عالی و با توجه به تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حفظ سمت کنونی معاونت بهداشت این دانشگاه و ریاست مرکز بهداشت استان، به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان منصوب می‌شوید.»

تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم به ویژه محرومین و نیازمندان، ارتقای برنامه های جاری حوزه های بهداشت، درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اهداف و برنامه های سلامت دولت دوازدهم از جمله وظایف سرپرست دانشکده عنوان شده است.

همچنین توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود، توجه به امر اعتدال، توانمندی و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه سلامت، هدایت مجموعه تحت امر به عنوان بخشی مهم از مجموعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه کلان منطقه چهارم آمایشی از جمله این وظایف است.

دکتر شکراله سلمان زاده رامهرمزی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و معاونت بهداشت این دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان است.

پیش از این دکتر علیرضا آموزنده نوباوه ریاست دانشکده علوم پزشکی آبادان را برعهده داشت.