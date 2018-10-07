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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۲

سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان منصوب شد

سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در حکمی دکتر شکراله سلمان زاده رامهرمزی را به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی آبادان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، متن حکم این انتصاب که به تایید و امضای ریاست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رسیده آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده حضرت عالی و با توجه به تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حفظ سمت کنونی معاونت بهداشت این دانشگاه و ریاست مرکز بهداشت استان، به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان منصوب می‌شوید.»

تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت مردم به ویژه محرومین و نیازمندان، ارتقای برنامه های جاری حوزه های بهداشت، درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی، عملیاتی کردن برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اهداف و برنامه های سلامت دولت دوازدهم از جمله وظایف سرپرست دانشکده عنوان شده است.

همچنین توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود، توجه به امر اعتدال، توانمندی و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه سلامت، هدایت مجموعه تحت امر به عنوان بخشی مهم از مجموعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه کلان منطقه چهارم آمایشی از جمله این وظایف است.

دکتر شکراله سلمان زاده رامهرمزی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز و معاونت بهداشت این دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان است.

پیش از این دکتر علیرضا آموزنده نوباوه ریاست دانشکده علوم پزشکی آبادان را برعهده داشت.

کد مطلب 4423268

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