نبود کدام پزشکان باعث تعطیلی «بیمارستان» می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی رشته‌های پزشکی، پرستاری، مامایی، دندانپزشکی، رادیولوژی و آزمایشگاه؛ دارای اهمیت هستند و بدون هر کدام از آنها، روند سلامت دچار اختلال خواهد شد.

سیدرضا رئیس‌کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: چهار رشته بیهوشی، عفونی، طب اورژانس و کودکان، با کاهش جدی استقبال مواجه‌اند.

وی افزود: تعرفه‌های پایین در مقایسه با سختی کار، علت اصلی این بی‌میلی است. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود، در آینده نزدیک با کمبود متخصص در این رشته‌ها مواجه خواهیم شد.

علی دباغ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که هر جای دنیا اگر بخواهند بیمارستان احداث کنند، باید ۵ رشته پزشکی را حتماً داشته باشد، گفت: این رشته‌های پزشکی شامل داخلی، اطفال، بیهوشی، زنان و جراحی است.

وی به مشکل رشته بیهوشی گریز زد و افزود: در هشت سال گذشته یک کار زیربنایی کاملاً اشتباه اتفاق افتاده و وزارت بهداشت به خاطر کمبود متخصص بیهوشی، تحت فشار است.

دباغ، ادعای جایگزینی کمبود متخصص با پزشکان خارجی از هند و پاکستان، گفت: یک پزشک هندی، با این تعرفه‌ها نمی‌آید ایران که طبابت کند.

در همین حال، آمارها حکایت از این واقعیت دارد که ۳۰ هزار پزشک عمومی در کشور، کار طبابت انجام نمی‌دهند و سراغ مشاغل دیگری رفته‌اند. یعنی اینکه ما کمبود پزشک نداریم، بلکه پزشک متخصص کم داریم و پزشکان عمومی وارد دوره رزیدنتی نمی‌شوند.

شاید مهم‌ترین علت عدم تمایل پزشکان عمومی برای ورود به رشته‌های تخصصی، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی است که نسبت به جایگاه جامعه پزشکی در کشور دارند. زیرا، در شرایط کنونی نیز، برخی از پزشکان عمومی، سراغ انجام کارهای زیبایی رفته‌اند که درآمد بیشتری نسبت به حق ویزیت دارد.

بر اساس گزارش‌های مستند، امسال در امتحان دستیاری، حدود ۹۰ درصد ظرفیت رشته طب اورژانس خالی ماند، رشته عفونی ۸۵.۲۷ درصد، رشته بیهوشی ۶۸.۵ درصد و رشته اطفال ۷۷.۹۲ درصد ظرفیت خالی ماند و این به معنای آن است که به طور میانگین سالانه ۳۵۰ متخصص اطفال و بیهوشی در کشور کم خواهیم داشت.

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشترین گلایه مردم متوجه کمبود دسترسی به پزشک متخصص است، اما تمام فشارها برای افزایش ظرفیت پزشک عمومی است و وزارت بهداشت هم اعلام کرده که برای افزایش ظرفیت پزشک عمومی زیرساخت ندارد.

وی افزود: ما اکنون در رشته اطفال ظرفیت داریم، اما ۷۷ درصد صندلی‌ها خالی مانده و کسی پیگیر حل این مشکل نیست، در حالی که در رشته پزشکی عمومی ظرفیت‌ها پُر شده و حتی بیش از حد معمول است، ولی باز هم فشار می‌آورند که ظرفیت افزایش یابد و این تصمیمات بدون توجه به نظر وزارت بهداشت و ظرفیت‌ها، خطرناک است و اگر امروز فکری نشود، در آینده یک «اَبر بحران در سلامت کشور» خواهیم داشت.

رئیس‌زاده با اشاره به کاهش ورودی رشته بیهوشی، گفت: در ۴ سال گذشته ۱۲۰۰ نفر کمتر از نیاز کشور متخصص بیهوشی تربیت کرده‌ایم و این یعنی ۱۲۰۰ نفر متخصص بیهوشی وارد چرخه خدمت نشده‌اند و این کمبود را از کجا می‌خواهیم جبران کنیم. این خطر بزرگی برای آینده سلامت کشور است و اگر امروز به این مسئله توجه نکنیم، فردا که بیماری به دلیل نبود متخصص بیهوشی یا اطفال جان خود را از دست بدهد، همه ما در قبال آن مسئول خواهیم بود.

آنچه مسلم است، وضعیت نیروی انسانی متخصص در حوزه پزشکی و طبابت، چندان مطلوب نیست و هر چه از شرایط کنونی دور می‌شویم؛ وضعیت پزشکی خطرناک‌تر می‌شود. در نهایت، این مردم هستند که از بروز چنین بحران‌هایی آسیب خواهند دید. زیرا، با سخت‌تر شدن دسترسی به پزشک متخصص و فوق تخصص در مناطق دور از پایتخت، شاهد سفرهای درمانی به سمت تهران و چند کلانشهر کشور خواهیم بود و همین موضوع می‌تواند تشدید کننده سفرهای درمانی باشد.