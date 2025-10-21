ردپای کمبود متخصص بیهوشی در افزایش آمار زایمان سزارین

به گزارش خبرگزاری مهر، افشار اعتمادی آل آقا افزود: بی توجهی به رشته بیهوشی به ویژه در سالیان اخیر سبب بروز مشکلات متعددی شده که اگر در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار نگیرد و توجه فوری به آنها نشود، معضلات را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از این موارد، جایگزینی زایمان‌های طبیعی و بدون درد با سزارین در کشور است، خاطر نشان ساخت: در اغلب کشورهای پیشرفته، زایمان طبیعی با روش بدون درد انجام می‌گیرد که روشی ایمن تر برای مادر و نوزاد به شمار می‌رود.

دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد، گفت: با توجه به تاکید بر افزایش آمار زایمان‌های طبیعی و کاهش آمار سزارین، ضروری است، بحث افزایش زایمان طبیعی به روش بدون درد مورد توجه ویژه نظام سلامت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه هنوز درصد قابل توجهی از زایمان‌های طبیعی در اقصی نقاط کشور بدون روش بی درد و بدون حضور متخصص بیهوشی صورت می‌گیرد، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته برای همه خانم‌هایی که تمایل به زایمان طبیعی دارند، شیوه‌ای برای طی کردن این فرایند بدون درد و صدمه به مادر و نوزاد، اعمال می‌شود.

اعتمادی آل آقا افزود: اما در کشور ما برای فرار از مشکلات زایمان طبیعی، متأسفانه به سمت سزارین گرایش پیدا می‌کنند که با مشکلات و آسیب‌های خاص خود همراه است.

وی اظهار داشت: متأسفانه مسائل اقتصادی در این موضوع دخیل هستند. از سوی دیگر توجیه نبودن برخی از متخصصان زنان، آگاهی نداشتن برخی از بیماران از روش‌های زایمان طبیعی بدون درد که موجب مطالبه نکردن آن از متخصصان زنان به عنوان یک حق می‌شود و در نهایت کمبود متخصص بیهوشی در کشور از علل کاهش کمبود زایمان بدون درد در کشور به شمار می‌رود.

اعتمادی آل آقا گفت: به دلیل اهمیت این موضوع در هفدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی مراقبت‌های ویژه و درد، مباحث مربوط به زایمان‌های بدون درد در کنار سایر مباحث همچون مدیریت دردهای حاد و مزمن به متخصصان آموزش داده خواهد شد.

دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی مراقبت‌های ویژه و درد، گفت: اغلب مراکز درمانی با کمبود تعداد تخت‌های آی سی یو روبرو هستند که این مسئله مشکلات متعددی را برای مراکز درمانی ایجاد کرده است. از این رو در این کنگره دو پنل در مورد آی سی یو و مراقبت‌های ویژه در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از دیگر معضلات بخش‌های آی سی یو در بیمارستان‌ها، معضل تغذیه در آی سی یو و نیز عوارض مختلفی است که بیمارانی که برای مدت طولانی در آی سی یو بستری هستند به آنها گرفتار می‌شوند. همچنین روش‌های جدیدی در زمینه پایش (مانیتورینگ) و درمان بیماران به متخصصان این رشته ارائه خواهد شد.

اعتمادی آل آقا تصریح کرد: در این کنگره قسمت‌های دیگری برای فوق تخصص‌های رشته بیهوشی قلب، پزشکی خواب، طب تسکینی برای بهبود شرایط بیماران لاعلاج با هدف طی کردن شرایط راحت تر تا زمانی که زنده هستند به متخصصان داخل و خارج از کشور ارائه می‌شود.

دبیر علمی هفدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی مراقبت‌های ویژه و درد، گفت: یکی از جنبه‌های مهم درمان، اقتصاد سلامت است که در این زمینه با وجود اعتراضاتی که در زمینه‌های صنفی از سوی مراجع علمی و صنفی به وضعیت رشته بیهوشی صورت گرفته است، متاسفانه مراجع تصمیم گیری در وزارت بهداشت خبر از وارد کردن متخصصان بیهوشی از هند و پاکستان می‌دهند.

وی ادامه داد: از همین روی شعار هفدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی مراقبت‌های ویژه و درد، امسال «بحران اقتصاد و سلامت، دو روی یک سکه» است تا متخصصان بیهوشی شرکت کننده در کنگره این نکته را به مسئولان یادآوری کنند که چه در زمان جنگ هشت ساله ایران عراق و چه در زمان بحران کووید، این متخصصان داخل کشور بودند که فداکارانه در کنار مردم ماندند و شهدای بسیاری دادند؛ بنابراین ضروری است به جای بی توجهی به وضع پزشکان به خصوص پزشکان جوان برنامه‌های وزارت بهداشت بر رفع معضلات این قشر به جای واردات پزشک از خارج از کشور متمرکز شود تا انگیزه‌ها افزایش یافته و از مهاجرت‌هاجلوگیری شود.

در هفدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی مراقبت‌های ویژه و درد» که از ۱۴ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود، میهمانانی از کشورهای استرالیا، ایتالیا و امارات حضور خواهند داشت و برخی از استادان برجسته جهان به صورت مجازی سخنرانی خواهند داشت.