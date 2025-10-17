تعیین تکلیف ملک مشهور منطقه پس از ۱۰ سال به نفع شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران در جلسهای مشترک با حضور مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری، مدیرعامل شرکت مجتمع ایستگاهی و مدیرعامل مترو شرکت کرد و درخصوص توسعه حمل و نقل عمومی مترو در سطح منطقه ۱۱ تبادل نظر کردند. تصمیمگیری درخصوص مولدسازی داراییهای شهرداری به جهت استفاده شهروندان برای گسترش خدمات و زیرساختهای شهری اصلیترین محور این جلسه بود.
قمی در حاشیه این دیدار از نهضت توسعه حمل و نقل عمومی در سطح منطقه ۱۱ خبر داد و گفت: منطقه ۱۱ با گستره وسیعی از خدمات دهی به شهروندان در قالب مجموعههای اداری و تجاری و همچنین به واسطه تراکم جمعیتی قابل توجه که در درون خود جای داده است، نیاز مبرمی به زیرساختهای حمل و نقل عمومی و توسعه آنها دارد. خوشبختانه مترو بخش مهمی از این نیاز را برطرف کرده است. از این رو توسعه این ناوگان به منظور چندبرابر کردن خدمات دهی به شهروندان مورد نیاز است.
وی ادامه داد: بدون شک توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیاز به زیرساختهایی دارد که شاید از طریق ظرفیتهای درون دستگاهی امکانپذیر نبوده و نیاز به هم افزایی بین دستگاهی باشد. شهرداری منطقه ۱۱ قدم نخست برای رسیدگی به این مهم را برداشت و بخشی از املاک خود را به جهت مولدسازی و توسعه مترو در منطقه در اختیار سازمان مترو قرار داد.
شهردار منطقه ۱۱ جزئیات بیشتری از این اتفاق را تشریح کرد و گفت: املاکی که برای توسعه ناوگان مترو در منطقه ۱۱ در اختیار این سازمان قرار داده شده است، در ۳ نقطه مهم منطقه واقع در غرب، جنوب و تقریباً شرق منطقه واقع شده است و با بهرهبرداری از آنها، حدود ۵ هزار متر مربع به سرانه حمل و نقل منطقه ۱۱ افزوده خواهد شد.
قمی تأکید کرد: در همین طرح، پروژه موسوم به آرد و نان در خیابان هلال احمر پس از ۱۰ سال در قالب انتقال سند و آزادسازی به مترو واگذار خواهد شد. این اقدام، از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است، چرا که پس از حدود ۱۰ سال یکی از املاک بلاتکلیف منطقه ۱۱ تعیین وضعیت شده و برای استفاده شهروندان بهینهسازی میشود.
وی در پایان گفت: انشاالله پس از انجام تشریفات واگذاری، برنامهریزی درخصوص نحوه بهرهبرداری شهروندان از فضاهای ایجاد شده به سرعت انجام خواهد شد.
