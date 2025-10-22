نوسازی بافت فرسوده در دستور کار جدی شهرداری منطقه ۱۱ تهران قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تهران، جلسه بازآفرینی پایدار این منطقه با حضور مهدی قمی، شهردار منطقه، علی اصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری، مدیران اجرایی و خدماترسان و سایر ارگانها در شهرداری منطقه ۱۱ برگزار شد.
در این جلسه، موضوعات و مسائل مرتبط با بافت فرسوده منطقه مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از دستگاهها عملکرد و اقدامات خود را برای تأمین خدمات و زیرساختها ارائه کردند.
در ابتدای این نشست، مهدی قمی ضمن خوشامدگویی به حاضرین در جلسه بیان کرد؛ بخش عمدهای از بافت منطقه ۱۱، بافت فرسوده است و حدود ۴۰ درصد از این منطقه را بافت فرسوده تشکیل میدهد.
وی تأکید کرد که تلاش ما بر این است که تحولات مثبتی با توجه به دستورالعمل و قوانین شهرسازی، بهویژه در محلاتی که شامل بافت فرسوده هستند ایجاد کنیم.
قمی همچنین اشاره کرد که با توجه به قدمت تاریخی و ارزشمند منطقه، طرح موضوعات بازآفرینی از اهمیت ویژهای برخوردار است و همکاری و مشارکت سازنده تمام دستگاههای همیار و خدماترسان در منطقه ۱۱ میتواند به کاهش مسائل شهری و دغدغههای شهروندان کمک کند.
وی در ادامه به دیگر موارد نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: افزایش سرانههای عمومی شامل ارتقا سرانه فضای سبز، گسترش پارکینگ در منطقه، تملک زمین اتوبان کودک برای فضای سبز، تلاش برای صدور پروانههای پلاکهای تجمیعی در منطقه و مشارکت در بهسازی مدارس فرسوده طبق تفاهمنامه با آموزش و پرورش و تملک باغ زهره برای افزایش سرانه فضای سبز منطقه، از جمله مهمترین اقدامات انجام شده است.
کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، در ادامه این نشست ضمن قدردانی از شهرداری منطقه ۱۱ به خاطر پیشرو بودن در حوزه نوسازی بافت فرسوده، عنوان کرد که تأمین اعتبار برای جابجایی تیرهای برق معارض؛ تأسیسات زیرساختی؛ آتشنشانی و مدیریت بحران از بخشهای داخلی و مولدسازی از موارد بررسی شده در جلسه است.
همچنین اهمیت جمعآوری پلاکهاو ساماندهی پهنای شهر تهران با توجه به تأکید شهردار محترم تهران، و نیز پیگیری بافت فرسوده ملکهای دارای ارزش تاریخی از وزیر میراث فرهنگی از طریق شهردار تهران، از مواردی بود که در جلسه بررسی شد.
این جلسه نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای بهبود وضعیت بافت فرسوده و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان در منطقه ۱۱ است و امید میرود که با همکاری تمامی نهادها، تحولات مثبتی در این زمینه به وقوع بپیوندد.
