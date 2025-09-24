به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، سومین جلسه «بررسی پروژه‌های اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل پایتخت» در سال جاری متمرکز بر «توسعه زیرساخت متروی تهران» برگزار شد.

معاونین شهردار تهران، مدیران عامل شرکت‌های «متروی تهران»، «سرمایه‌گذاری شهر»، «شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو»، «واگن‌سازی تهران» و سازمان «املاک و مستغلات شهرداری تهران» و نیز مدیران کل حوزه معاونت‌های «مالی و اقتصاد شهری» و «حمل‌ونقل و ترافیک» در جلسه مذکور حضور داشتند.

بر این اساس، آخرین اقدامات مدیریت شهری برای توسعه شبکه متروی تهران به همراه ملاحظات اجرایی و پیش‌نیازها برای تحقق برنامه‌های آتی بررسی شد.

ایستگاه‌های جدید برای تکمیل خطوط فعلی، بررسی خطوط جدید مترو و پیشرفت احداث پایانه‌ها از محورهای جلسه اخیر بود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را راهبرد مدیریت شهری برشمرد و به امکان افزایش ظرفیت تولید رام‌های قطار شرکت واگن‌سازی تهران در سال جاری اشاره کرد.

محمدعلی‌نژاد معاون شهردار تهران نیز، تقویت حمل‌ونقل عمومی تهران از جمله توسعه زیرساخت مترو را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و تأکید کرد: توسعه حمل و نقل عمومی از مهمترین دغدغه‌های شهروندان تهرانی است و یکی از اصلی‌ترین اقدامات در کاهش ترافیک و آلودگی هوا است.

وی افزود: در این دوره مدیریت شهری، تمرکز ویژه‌ای در تأمین منابع برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و برقی سازی وجود دارد و انتظار می‌رود، عملیات اجرایی نیز با اهتمام و شتاب مضاعف دنبال شود.

وی با اشاره به تکلیف مدیران شهرداری تهران برای تحقق برنامه مدون مدیریت شهری و ایفای تعهدات به شهروندان، هماهنگی‌های لازم برای تأمین منابع مالی، تملک املاک معارض احداث برخی ایستگاه‌ها و پایانه‌های مترو را انجام داد.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان گفت: تأمین منابع مالی پروژه‌های احداثی مترو، متناسب با روند اقدامات اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، با قید اولویت و به طور مستمر انجام می‌شود.

بهره‌برداری از ۳ ایستگاه مترو در فصل پاییز

پیش از جلسه مذکور، آخرین وضعیت احداث ایستگاه‌های مریم مقدس (نجات اللهی) و سرباز در خط ۶ و ورزشگاه تختی در منتهی‌الیه شرقی خط ۷ مترو از حیث عملیات عمرانی، تجهیزات بهره‌برداری و تأسیسات تونلی، بازدید و بررسی شد.

معاون شهردار تهران، ضمن بررسی وضعیت ایستگاه‌های در حال احداث مترو، خواستار تسریع در انجام عملیات اجرایی به منظور بهره‌برداری و انتفاع هرچه سریع‌تر شهروندان از ایستگاه‌های جدید مترو شد.

مدیرعامل شرکت متروی تهران نیز در جریان بازدید از ۳ ایستگاه مذکور، ضمن اشاره به آخرین اقدامات اجرایی انجام شده و در دست اقدام، درباره توجه به عناصر هویت‌بخش ایستگاه‌ها، متناسب با شرایط پیرامونی آن‌ها توضیحاتی ارائه داد.

وی همچنین بر نقش مؤثر بهره‌برداری از ایستگاه ورزشگاه تختی، در بهبود دسترسی ساکنان جنوب شرق تهران به شبکه مترو و کاهش سرفاصله حرکت قطارها در خط ۷ مترو تاکید کرد.

فرزان‌پور در پایان، هدف‌گذاری بهره‌برداری از ایستگاه‌های مریم مقدس و سرباز در آبان‌ماه و ایستگاه ورزشگاه تختی تا پایان فصل پاییز را یادآور شد.