منطقه ۱۱ تهران پیشگام در سرمایه گذاری شهری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، از تحقق یکی از مهمترین دستاوردهای مدیریت شهری این منطقه در حوزه سرمایهگذاری خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار طی دو سال گذشته، هشت پروژه مهم با ارزش مجموعاً بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در قالب مشارکت با بخش خصوصی به مرحله عقد قرارداد رسیده است.
وی با اشاره به نتایج اقتصادی این پروژهها افزود: اجرای این قراردادها علاوه بر جذب سرمایهگذاری قابل توجه، ماهیانه بالغ بر دو میلیارد تومان درآمد پایدار برای منطقه ۱۱ ایجاد کرده است که نقش مؤثری در توسعه خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.
شهردار منطقه ۱۱ با بیان اینکه بخشی از این پروژهها مربوط به املاک متروکه و بلااستفاده بوده است، تصریح کرد: این املاک با برنامهریزی انجامشده در حال تبدیل شدن به فضاهای قابل بهرهبرداری برای پرسنل شهرداری و شهروندان محترم منطقه هستند.
قمی در پایان با اشاره به برنامههای آتی منطقه ۱۱ گفت: طراحی و برنامهریزی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در سطح منطقه ۱۱ در دستور کار قرار دارد که اجرای آنها میتواند تحولی چشمگیر در منطقه و در سطح شهرداری تهران ایجاد کند.
