به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه اجلاس اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی (UCLG) در چین، با یان فان زانن‌، شهردار لاهه و رئیس دوره‌ای اتحادیه و رئیس انجمن شهرهای کشور هلند دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌شهری درباره گسترش تعاملات میان تهران و لاهه و ارتقای سطح ارتباط میان شهرهای عضو اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی تبادل نظر کردند.

همچنین موضوعاتی همچون توسعه پایدار شهری، مدیریت آب و محیط‌زیست، خدمات شهری و تبادل تجربیات در زمینه حکمرانی محلی از جمله محورهای گفت‌وگو میان دو شهردار بود.

در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار ارتباطات، پیگیری زمینه‌های همکاری مشترک و مشارکت فعال‌تر شهر تهران در برنامه‌ها و نشست‌های آینده اتحادیه جهانی شهرها و دولت‌های محلی تأکید کردند.