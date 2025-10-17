میرزاده: ۲ میلیون خدمت بهداشتی رایگان به زنان هرمزگان ارائه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به فرا رسیدن هفته ملی سلامت بانوان ایران و با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تابآوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» اظهار کرد: در شرایط بحرانی زنان نقش محوری در حفظ انسجام آرامش و تابآوری خانواده ایفا میکنند و با مدیریت هیجانات، ایجاد امنیت روانی و ساماندهی امور روزمره به پایداری خانواده در برابر فشارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی کمک میکنند.
وی افزود: حمایت از آموزش و توانمندسازی زنان زمینهساز ارتقای تابآوری اجتماعی در سطح جامعه است. در همین راستا، روز ۲۷ مهرماه با عنوان «نقش زنان هرمزگانی در پیشگیری از ابتلای خانواده به تب دِنگی در بحران آئدس» نامگذاری شده است تا اهمیت مشارکت زنان در پیشگیری از این بیماری برجسته شود. زنان میتوانند با آگاهی از روشهای پیشگیری، مراقبت از محیط زندگی و آموزش اعضای خانواده، نقش مهمی در کنترل بیماری داشته باشند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ میلیون خدمت بهداشتی شامل مراقبتهای پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان، غربالگری سرطانهای شایع زنان، خطرسنجی بیماریهای قلبی و عروقی، ارزیابی الگوی تغذیه و سلامت روان بهصورت رایگان به زنان استان ارائه شده است.
میرزاده در پایان بر اهمیت توجه ویژه به سلامت زنان بهعنوان نیمی از جمعیت کشور تاکید و اظهار کرد: هفته ملی سلامت بانوان فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ خودمراقبتی، افزایش آگاهی عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت زنان است. سلامت بانوان، بنیان سلامت خانواده و جامعه محسوب میشود.
