اعطای «جایزه صلح» به شهردار منطقه ۸ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۸ تهران، در حاشیه همایش بین‌المللی «زنان، هوشمندی و عدالت جهانی» که با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کمیسیون زنان انجمن صلح و دوستی برگزار شد، جایزه صلح به شهردار منطقه ۸ اعطا شد. این رویداد با حضور بانوان اندیشمند و کنشگر اجتماعی از هشت کشور جهان در حسینیه الزهرا (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، فاطمه تنهایی به‌واسطه حضور میدانی مستمر از نخستین ساعات آغاز جنگ ۱۲ روزه، تمرکز بر حفظ آرامش اجتماعی، تداوم خدمات شهری، اسکان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و تقویت همبستگی محلی، به‌عنوان یکی از بانوان اثرگذار در مسیر صلح، عدالت و تاب‌آوری شهری معرفی شد.

شهردار منطقه ۸ در بیان تجربه خود از روزهای ابتدایی جنگ گفت: منطقه ۸، منطقه‌ای کاملاً مسکونی و خانواده‌محور است. حمله به ساختمان‌های مسکونی و شهادت زنان و کودکان بی‌گناه، مصداق روشن بی‌عدالتی است. در چنین شرایطی، مسئولیت ما فقط مدیریت شهر نبود؛ مسئولیت ما ایستادن کنار خانواده‌ها و حفظ کرامت انسانی آن‌ها بود.

وی با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحران افزود:

همبستگی اجتماعی و همراهی شهروندان، مهم‌ترین سرمایه ما در آن روزها بود. تلاش کردیم اجازه ندهیم تصویر آوارگی و بی‌سامانی از شهر مخابره شود و با اقدامات حمایتی، اسکان موقت و بازسازی، بخشی از آلام مردم کاهش یابد.

در این همایش، سیده صدیقه حجازی، رئیس همایش و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به تحولات پیچیده جهان معاصر، نقش زنان را در تحقق عدالت جهانی تعیین‌کننده دانست و بر ضرورت برجسته‌سازی الگوهای زنانه در مدیریت بحران تأکید کرد.

همچنین کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، با اشاره به اهمیت دیپلماسی انسانی، نقش زنان کنشگر اجتماعی و مدیران میدانی را در تقویت صلح و تاب‌آوری جوامع برجسته دانست.

در بخش دیگری از این مراسم، از بانوی آتش‌نشان حاضر در عملیات‌های امداد و نجات و دیگر بانوان فعال در حوزه‌های امدادی، اجتماعی و مدیریت بحران به‌عنوان نمادهای ایثار، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی مؤثر زنان در شرایط بحرانی تقدیر شد.

همایش بین‌المللی «زنان، هوشمندی و عدالت جهانی» همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و با حضور بیش از ۴۰ بانوی فرهیخته از کشورهای آلمان، ایتالیا، ژاپن، لبنان، پاکستان، بوسنی و هرزگوین، الجزایر و نیجریه برگزار شد و در جریان آن، نخستین دوره اعطای جایزه صلح انجمن صلح و دوستی به بانوان برگزیده اختصاص یافت.