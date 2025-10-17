سمیه محمدیان روشن در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان که از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» برگزار میشود، اظهار کرد: زنان محور اصلی تغذیه سالم و زندگی پاک خانوادهها هستند و سلامت آنها موجب ارتقا سلامت در تمامی زمینهها میشود، بنابراین باید به این موضوع توجه ویژهای داشت.
وی با اشاره به جمعیت شهرستان رودسر که یکی از پرجمعیتترین شهرستانهای استان گیلان است، افزود: از جمعیت ۱۶۰ هزار نفری شهرستان، حدود ۸۰ هزار نفر معادل ۵۰ درصد، بانوان هستند که پرونده الکترونیک سلامت دارند.
محمدیان روشن ادامه داد: سلامت زنان که به عنوان مدیران خانواده و مسئول مراقبت از کودکان و مادران آینده کشور شناخته میشوند، اهمیت ویژهای دارد. به همین دلیل، اولویت اصلی برنامههای بهداشتی هفته سلامت امسال با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» نامگذاری شده است.
وی همچنین با بیان «نقش سلامت زنان در بحرانها و تاب آوری جامعه»، تصریح کرد: یک زن سالم، خانوادهای سالم را تشکیل میدهد و لازم است مراقبتهای لازم از این قشر ارزشمند صورت گیرد.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان رودسر در پایان اشاره کرد که در شهرستان رودسر ۱۶ مرکز جامع سلامت و ۸۲ خانه بهداشت به ارائه خدمات به زنان جامعه فعال هستند.
