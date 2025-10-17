ضرورت توسعه اقدامات حقوقی کشورها علیه جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشستی با حضور شاهن پتروسیان رئیس اتحادیه جهانی وکلای ارمنی و آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی، از اقدام رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه در راستای تدارک چنین نشست‌هایی که موجب بهره گیری از ظرفیت بین المللی دیگر کشورها می‌گردد تقدیر و تشکر کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در این نشست با اشاره به استقلال نظام دستگاه قضا در ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با شعار آزادی ملت و استقلال سیاسی حکومت مبتنی برا اصول عدالت و حقیقت تأسیس شده و به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه ایران اعم از زن و مرد با هر دین، مذهب و قومیتی در برابر قانون به صورت یکسان از حقوق برابر برخوردارند.

وی افزود: ما از گذشته تا کنون رابطه بسیار قوی و خوبی بین مسلمانان و جامعه ارمنی زبان ایران داشته‌ایم و این مسئله را در دین و کتاب آسمانی خود داریم که از روحانیون مسیحی به عنوان قدیسین یاد می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه ما برای تحقق عدالت لازم داریم که از ظرفیت‌های حقوقی و بین المللی خود استفاده کنیم، گفت: همانطور که نقش قانون و نقش قاضی در تحقق عدالت مهم است نقش وکیل نیز در تحقق عدالت بسیار با اهمیت است. وکیل نه تنها نسبت به احقاق حقوق موکل خود اقدام می‌کند بلکه در توسعه صلح و سازش و ساخت جامعه بدون جرم نقش بسزایی دارد و به همین خاطر ما وکالت را بال دوم فرشته عدالت می‌دانیم که بال دیگر آن قضاوت است.

سخنگوی دستگاه قضا با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی بیان کرد: جهان امروز نیاز دارد که در مقابل جنایاتی که در سطح بین المللی توسط این رژیم کودک کش و دولت آمریکا اتفاق می‌افتد با هم همبستگی کامل داشته باشد و در این مسیر نقش وکلای آزادی خواه و وکلای بدون مرز و وکلای بین المللی بسیار مهم است؛ لذا ما از جامعه وکلا به ویژه اتحادیه وکلای جهانی ارامنه و رئیس محترم این اتحادیه انتظار داریم از ظرفیت‌های خود در مقابل جنایات بین المللی و ضدحقوق بشری استفاده کنند.

جهانگیر در اینباره افزود: ما در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دست وکلا و حقوقدانانی که آمادگی مقابله با نسل کشی و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا را دارند می‌فشاریم، چرا که صهیونیست‌ها نشان داده‌اند که نژاد پرستانی هستند که نه به مسلمانان و نه به هیچ قوم دیگری رحم نمی‌کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وکلا باید نسبت به طرح دعاوی علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی اقدام کنند، گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات نوینی در استفاده از فناوری‌های به روز و هوش مصنوعی در دستور کار قرار داده که می‌توانند در تحقق و توسعه عدالت نقش قابل قبولی را داشته باشد.

وی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در این زمینه بیان داشت: امروز قوه قضاییه بیش از یکصد میلیون آرای قضائی را با گمنام سازی نام طرفین پرونده برای حفظ حریم خصوصی آنها برای نقد و بررسی آرا در اختیار وکلا قرار داده است. این مسئله نشان می‌دهد که سیستم قضائی ما می‌خواهد با نقد عالمانه از خودش، هرگونه تبعیض را از سیستم قضایی بزداید.

جهانگیر با اشاره به اقدامات سازنده مرکز وکلای قوه قضاییه در عرصه توسعه دیپلماسی حقوقی و بین المللی گفت: ما امیدواریم که وکلا با استفاده از این ظرفیت بتوانند سیتسم قضایی ایران را به دیگر کشورها معرفی کنند و با یک عزم جدی پیگیری اقدامات حقوقی علیه جنایات بین المللی باشند.

وی در آخر افزود: ما آمادگی داریم با کشور دوست ارمنستان در جهت مسائل حقوقی و قضایی و توسعه همکاری قضایی تعامل سازنده داشته باشیم و امیدواریم که همکاری بین وکلای دوکشور موجب همکاری بین بخشی و بین دستگاهی برای هردو کشور شود.

همچنین در این دیدار شاهن پتروسیان رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان نیز با تشکر را از میزبانی ایران و امکان دیدار با مقامات قضایی گفت: به طور ویژه از رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ایران تشکر می‌کنم که دو روز کاری فشرده را باهم گذراندیم و من و همکارانم پی بردیم که مجموعه مرکز بسیار فعالانه خدمات ارزشمندی را به مردم ایران ارائه می‌دهند.

پتروسیان افزود: طی گفت‌وگوها و مذاکراتی که ما با مجموعه مرکز وکلا داشتیم به روشنی آشکارشد که این مرکز در مسیر درستی قرار دارد و فعالیت‌های آن در راستای احقاق عدالت است.

وی بیان کرد: اتحادیه جهانی وکلای ارمنی تجارب بین المللی خوبی دارد و آمادگی خود را در راستای اشتراک گذاری کامل این تجارب با مرکزوکلای قوه قضاییه ایران را اعلام می‌کنیم و قطعاً از تجارب طرف مقابل نیز استفاده خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه جهانی وکلای ارمنی با اشاره به بازدید خود از سامانه پاسخگویی به مشکلات حقوقی مرکز (سامانه ۱۲۹) گفت: تجربه بسیار جالبی که امروز ما در بازدید از سامانه ۱۲۹ داشتیم بسیار قابل تقدیر و ستایش بود، چرا که ما شاهد بودیم مرکز وکلا از این طریق به صورت رایگان و آنلاین به مردم ایران خدمات می‌دهد و حتی در این بازدید من به شخصه با یک ایرانی ارمنی صحبت کردم و با افتخار مشاوره حقوقی به ایشان دادم.

پتروسیان با اشاره به تعامل و ارتباط بسیار نزدیک مسیحیان ارامنه با مسئولان ایرانی بیان داشت: ما امروز با حضور در کلیسای سرکیس مقدس از نزدیک شاهد ارتباط گرم میان جامعه ارمنی و ایرانی بودیم که بیانگر وحدت میان ادیان در ایران است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: ما پس از بازگشت به کشورمان به ایرانیان ساکن ارمنستان اطلاع خواهیم داد که یک نهادی همچون مرکز وکلای قوه قضائیه در ایران وجود دارد که می‌توانند مشکلات خود را با آنها مطرح کنند و همچنین از دوستان ایرانی خود می‌خواهیم تا به جامعه ارامنه ایران اعلام کنند که درصورت داشتن مشکلی در ارمنستان می‌توانند از نهاد حقوقی ما استفاده کنند و این تعامل به صورت گسترده ادامه یابد.

در ادامه این دیدار حسن عبدلیان پور رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تقدیر از حضور جهانگیر در این نشست با حضور هیات حقوقی ارمنستان گفت: طی سال‌های اخیر گفتمان سازی حقوقی در عرصه بین الملل و توسعه دیپلماسی حقوقی و قضایی در مرکز مورد توجه و در دستور کار قرار گفته تا از ظرفیت‌های موجود در عرصه بین المللی و بهره گیری از توان کشورهای دیگر که با ما اهداف مشترک و مورد علاقه مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا امروز با حضور هیات حقوقی از کشور ارمنستان این امکان فراهم شده تا طرفین نسبت به موضوعات مشترک به تفاهم برسند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه بیان کرد: ما درحاشیه اجلاس حقوقی سن پترزبورگ با اعضای اتحادیه وکلای ارمنستان گفت‌وگوها و توافقات اولیه‌ای داشتیم که طی آن نقاط مشترک بین ما و طرف مقابل شکل گرفت و امروز این عزیزان با حضور درایران تفاهمنامه همکاری با مجموعه ما امضا کردند.