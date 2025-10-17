به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم با اشاره به مفهوم ایران قوی، اظهار داشت: ایران قوی ایرانی است که تکیه‌گاهش به خدا و اهل بیت در معنویت است و تکیه‌اش به جوانان و مردمش هست. این سرمایه ایران را قوی قرار می‌دهد.

وی افزود: همه ایران قوی را می‌ترسند و ایران ضعیف را دوست دارند. ایران ضعیف موجب رضایت کشورهای غربی است. کشور ضعیف و مسئولین ضعیف مورد تأیید آنها هستند و مشکلی با ایران ضعیف ندارند، مشکلشان با ایران قوی است.

امام جمعه قشم گفت: راهبرد قوی شدن ایران قطعاً باید عملی شود و عملی خواهد شد، اما این راه متعددی دارد و شدنی هم هست.

نخبگان موتور محرکه پیشرفت هستند

وی مهمترین راه تحقق ایران قوی را استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور عنوان کرد و گفت: نخبگان هدیه نفیس الهی و موتور محرکه پیشرفت کشور هستند. رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که ظرفیت برتر شخصی نخبگان باید به ظرفیت ملی تبدیل شود.

حاجبی ادامه داد: نخبگان جامعه هر وقت علم را با اخلاق همراه کنند، مسئولیت پذیری اجتماعی پیدا می‌کنند. یک نخبه علمی اگر اهل تقوا و ایمان و اخلاق باشد، مسئولیت اجتماعی پیدا می‌کند و وقت کشورش را ارزان نمی‌فروشد.

وی با اشاره به ضرورت تعامل دوجانبه نظام مدیریتی کشور با نخبگان، گفت: باید نخبگان شناسایی، جذب، هدایت و سازماندهی شوند. اگر فردی غیرنخبه در جایگاهی قرار گیرد که نیاز به نخبه دارد، این کضعیت جامعه نخبگی را ناامید می‌کند و این از ضررهای پیشرفت جهشی جامعه است.

امام جمعه قشم تصریح کرد: جوانان نخبه اگر احساس مفید بودن کنند، این ضامن نشاط علمی و پیشرفت کشور می‌شود. ما نخبه ورزشی، فرهنگی، علمی و نظامی داریم. اینها امیدواری را در جامعه بالا می‌برند.

نمایش موفقیت‌های نخبگان، سرمایه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن

حاجبی در ادامه به جنگ ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: در جنگ ترکیبی دشمن که امید را نشانه رفته، سرمایه اصلی مقابله با آن در کنار بصیرت افزایی، نمایش دادن نخبگان و موفقیت‌های آنهاست. اجازه نباید بدهیم فرصت سوزی شود. دولت جمهوری اسلامی جامعه نخبگان را باید تکریم کند و حواسش به این عزیزان باشد.

وی به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا اشاره و اظهار داشت: دشمن امروز حد و مرزی برای وقاحت قائل نیست. ترامپ در سرزمین‌های اشغالی شرکت کرد و سپس سران کشورهای دیگر را تحقیر کرد. کار اصلی او ایران هراسی است.

امام جمعه قشم افزود: این اقدامات برای صیانت از رژیم صهیونیستی و متوقف کردن ایران است تا تبدیل به الگوی موفق در جهان اسلام نشود. اگر ایران تبدیل به یک نظام موفق شود، الگویی برای کشورهای دیگر خواهد بود. آنها قدرت نظامی، اقتصادی و علمی ایران را نمی‌توانند ببینند، لذا دست به همه کارها از تحریم و جنگ و نفوذ می‌زنند.

ضرورت توجه همزمان به تربیت بدنی و زیست عفیفانه

حاجبی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع ورزش و تربیت بدنی پرداخت و گفت: ورزش حق بدن است و بدن از حقوق الهی است. صحت و سلامتی در روایات افضل نعمت‌ها عنوان شده است.

وی با اشاره به آیات و روایات در مورد اهمیت توان جسمی، افزود: آمادگی بدنی در جسم و روح و ایجاد نشاط و اراده مؤثر است. ما امروز در داشتن امکانات ورزشی با کمبود مواجهیم. از اداره ورزش و شهرداری تشکر می‌کنم، اما باید بیشتر تلاش کنیم، خصوصاً در ورزش همگانی و قهرمانی باید برنامه منسجمی در جزیره داشته باشیم.

امام جمعه قشم در عین حال بر رعایت حریم عفت عمومی در حین ورزش و نشاط تأکید کرد و گفت: باید دقت کنیم زیست عفیفانه داشته باشیم. حق بدن از حقوق الهی است، اما زیست عفیفانه نیز از حقوق بزرگترین حقوق انسانی است.

وی ادامه داد: توجه به سلامتی جسم و بدن از حقوق الهی و انسانی است و توجه به زیست عفیفانه نیز از حقوق الهی و انسانی است. حق تربیت بدنی و حق شادی و نشاط نباید باعث شود حق زیست عفیفانه و زندگی سالم پایمال شود.

گرانی در قشم فاجعه است

حاجبی در پایان با انتقاد از وضعیت گرانی در قشم، گفت: مردم قشم بسیار پولدار هستند! چون اجناس آنقدر گران‌تر از بندرعباس و جاهای دیگر است که مردم صدایشان در نمی‌آید؛ گرانی در قشم فاجعه است و نظارت حداقلی است.

وی خطاب به دستگاه‌های نظارتی گفت: تسامح در مورد مایحتاج مردم جایز نیست. تعزیرات، اصناف، فرمانداری و همه دستگاه‌ها باید شخصاً پیگیر این موضوع باشند. عده‌ای سودجو و گرانفروش با سفره و نان مردم بازی می‌کنند و توقع دارند چیزی هم گفته نشود.

امام جمعه قشم افزود: دستمزدها وضعیت وحشتناکی دارد و موجران تا می‌توانند به مستاجران فشار می‌آورند. این حوزه فقط با توصیه درست نمی‌شود. می‌دانم اصناف زحمت می‌کشند، اما به نظر می‌رسد این مدت نظارت شل شده است. با توجه به گردشگری در قشم، مواد غذایی کمیاب و گران می‌شود. مردم توقع دارند لااقل نسبت به سفره‌شان ظلم نشود.

وی در پایان از مردم خواست تا موارد تخلف را گزارش دهند و گفت: اگر میوه را در کل شهر یک قیمت دیدید، جایزه می‌دهیم! با متخلفان باید شدیداً برخورد شود.