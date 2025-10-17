برخورد شدید دو خودرو در محور نوردوز به خداآفرین ۲ کشته و ۸ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: این حادثه شامگاه جمعه ۲۵ مهرماه در نزدیکی پاسگاه صداقت بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری MVM با یک دستگاه پژو ۴۰۵ رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از گزارش حادثه، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به همراه نیروهای آتش‌نشانی نوردوز به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس ادامه داد: در این حادثه متأسفانه دو نفر در صحنه جان باختند و هشت نفر دیگر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، توسط نیروهای امدادی به بیمارستان دکترساجدی منتقل شدند.

شادی‌نیا در پایان از همکاری نیروهای مرزبانی، پلیس راه، آتش‌نشانی منطقه آزاد، اورژانس ۱۱۵ و هلال احمر در عملیات امدادرسانی این حادثه خبر داد.