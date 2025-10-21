برخورد قطار مشهد-تبریز با گله گوسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، این قطار روز سه شنبه از مبدا مشهد مقدس عازم تبریز بود که در فاصله ۱۰ کیلومتری مراغه به هشترود و مقابل کارخانه آردسازی این حادثه رخ داد که تلفات جانی و مصدوم نداشت و قطار پس از توقفی کوتاه به مسیر خود ادامه داد.

رئیس دامپزشکی شهرستان مراغه تعداد تلفات گوسفندان در این سانحه را ۱۱۳ رأس اعلام و اظهار کرد: تعداد یکصد رأس از گوسفندان که تلف شده بودند توسط عوامل این مجموعه در محل حادثه معدوم شدند.

فراز احمدی ادامه داد: تعداد ۱۳ رأس از گله گوسفند آسیب دیده هم برای بررسی سلامتی و بهداشتی به کشتارگاه مراغه منتقل شدند تا در صورت نداشتن مشکل سلامتی و شرعی نسبت به کشتار آنها اقدام شود.

وی یادآور شد: در صورت بروز هر گونه مشکل برای لاشه‌های گوسفندان منتقل شده به کشتارگاه، آنها نیز معدوم خواهد شد.