نتایج نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی تبریز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش هیئت اجرایی انتخابات از مجموع ۳ هزار و ۹۷۴ رأی مأخوذه، تعداد ۱۰ رأی سفید و ۳ هزار و ۹۶۴ برگ رأی صحیح به صندوق‌ها انداخته شده است.

در این دوره از انتخابات، مشارکت چشمگیر جامعه پزشکی تبریز جلوه‌ای از اعتماد، همدلی و علاقه‌مندی پزشکان به نقش‌آفرینی در تصمیم‌سازی‌های صنفی و حرفه‌ای بود.

مسئولان برگزاری انتخابات ضمن قدردانی از حضور گسترده پزشکان، بر تداوم همکاری، همفکری و همدلی اعضای جامعه پزشکی در مسیر ارتقای جایگاه سازمان نظام پزشکی و بهبود خدمات سلامت کشور تأکید کردند.⁩

پزشکی

۱. سید مهدی حق دوست با ۸۹۸ رای

۲. علیرضا صادق پور با ۷۲۷ رای

۳. شهرام دبیری با ۵۹۲ رای

۴. علیرضا فرنام با ۴۸۵ رای

۵. فریدون اشرفیان با ۴۵۱ رای

۶. اباسعد قره داغی با ۴۲۹ رای

۷. سیدوحید سید حسینی با ۴۲۴ رای

۸. پیمان ویرانی با ۴۱۰ رای

۹. مهری جعفری با ۴۰۴ رای

۱۰. آرمین صادقی با ۳۹۹ رأی

دندانپزشکی

۱. سید امین موسوی قاضی کندی با ۳۹۰ رای

۲. ⁠آرش لامعی با ۳۳۶ رأی

داروساز

۱. محبوب نعمتی با ۱۲۴ رای

۲. محمدرضا لطفی‌نژاد با ۹۸ رأی

آزمایشگاهی

۱. سعید شبستری خیابانی با ۶۵ رأی

مامایی

۱. پروانه رشتبری با ۱۱۰ رأی

پروانه‌دار

۱. آرمان دهقانی⁩ با ۱۲۸ رأی