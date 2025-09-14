به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش از جلسات اساسی و زیربنایی ماست، زیرا در سیاست دولت و شخص رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، موضوع آموزش و پرورش از اولویت بالایی برخوردار است و تجربه توسعه در همه کشورها نشان داده که پیشرفت بدون توجه به آموزش و پرورش ممکن نیست.

وی افزود: سیاست دولت چهاردهم توجه توأمان به کمیت و کیفیت آموزش و پرورش است. از این رو هیچ تعارفی برای مشارکت در اجرای پروژه‌های آموزشی نداریم و آماده‌ایم در مراسم افتتاح همه پروژه‌های آموزشی در اقصی نقاط استان حضور یابیم تا پیام روشنی از اهمیت این حوزه به جامعه داده شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بازگشایی مدارس رویدادی بسیار مهم است، تصریح کرد: استان آذربایجان‌شرقی در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی جزو استان‌های برتر کشور است، اما امروز بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه ما بازگشایی مدارس است و همه دستگاه‌ها باید در اجرای پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی همراهی کنند.

سرمست با اشاره به اهمیت آغاز تحصیل در پایه اول دبستان گفت: برای دانش‌آموزان کلاس اولی باید برنامه‌های ویژه‌ای پیش‌بینی شود تا اولیا با اطمینان بخشی از مسئولیت تربیتی خود را به نظام آموزشی واگذار کنند و دانش‌آموزان نیز احساس کنند وارد مرحله‌ای جدید از زندگی شده‌اند.

وی در ادامه بر تجلیل از خیران مدرسه‌ساز، ارج نهادن به دانش‌آموزان برتر کنکور سراسری، استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی برای توسعه فضاهای آموزشی، سامان‌دهی سرویس مدارس و روان‌سازی ترافیک در روزهای ابتدایی سال تحصیلی تأکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای تأمین خودروهای ایمن و باکیفیت جهت جابه‌جایی دانش‌آموزان، همکاری فرمانداران و بخشداران با آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس، ایجاد زمینه مناسب برای تحصیل همه افراد واجد شرایط و آماده‌سازی ۶۴۶ کلاس درس برای بهره‌برداری تا پایان مهرماه شد.