۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲:۱۱

پیام تبریک بهروز آذر به برترین سرمربی زن فوتبال آسیا

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پیامی انتخاب مرضیه جعفری به عنوان مربی برتر سال فوتبال بانوان آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال این قاره را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: سرکار خانم مرضیه جعفری عزیز، موفقیت درخشان شما در کسب عنوان برترین سرمربی زن فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۵، فراتر از یک افتخار ورزشی است؛ چراکه با ایمان و عشق، مرزهای ممکن را جابه‌جا کردید.

وی افزود: در تمام این سال‌ها نه تنها تیم ساختید، بلکه نسلی از دختران را به خودباوری رساندید.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان پنجشنبه شب در مراسم برترین‌های سال ۲۰۲۵ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در شهر ریاض، عنوان بهترین مربی زن آسیا را از آن خود کرد.

