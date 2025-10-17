پیام تبریک بهروز آذر به برترین سرمربی زن فوتبال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: سرکار خانم مرضیه جعفری عزیز، موفقیت درخشان شما در کسب عنوان برترین سرمربی زن فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۵، فراتر از یک افتخار ورزشی است؛ چراکه با ایمان و عشق، مرزهای ممکن را جابه‌جا کردید.

وی افزود: در تمام این سال‌ها نه تنها تیم ساختید، بلکه نسلی از دختران را به خودباوری رساندید.

مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان پنجشنبه شب در مراسم برترین‌های سال ۲۰۲۵ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در شهر ریاض، عنوان بهترین مربی زن آسیا را از آن خود کرد.