به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب برترینهای فوتبال آسیا امسال حال و هوای ویژهای برای فوتبال زنان ایران دارد. در میان نامزدهای بخشهای گوناگون این رویداد نام مرضیه جعفری به عنوان یکی از سه گزینه نهایی جایزه «بهترین سرمربی فوتبال زنان آسیا» به چشم میخورد؛ افتخاری که پیش از این نصیب هیچ مربی زن ایرانی نشده است. این انتخاب نهتنها نقطه عطفی برای فوتبال زنان کشور محسوب میشود بلکه نشانهای از رشد و بالندگی فوتبال زنان ایران در سطح قاره کهن است.
جعفری سال ۲۰۲۵ را با دستاوردهای قابلتوجهی پشت سر گذاشته است. او همزمان هدایت تیم ملی زنان ایران و باشگاه خاتون بم را برعهده دارد و توانسته در هر دو جبهه نتایج درخشانی کسب کند. تیم ملی زنان ایران با هدایت او برای دومین بار در تاریخ به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا راه یافت؛ موفقیتی که نشان از برنامهریزی دقیق، پشتکار و تواناییهای فنی این مربی دارد. در رده باشگاهی نیز خاتون بم با هدایت جعفری به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان زنان آسیا رسید اتفاقی که تا پیش از این برای هیچ تیم زنانه ایرانی میسر نشده بود. این دو دستاورد مهم پروندهای درخشان برای او رقم زده و نگاهها را به سمتش معطوف کرده است.
رقبای جعفری اما قدرتمندند. لو کوئی هوا از چینتایپه که همزمان هدایت تیم ملی کشورش را برعهده دارد و نونگروتای سراتونگویان از تایلند که علاوه بر کار در تیم ملی زنان این کشور سرمربی تیم زیر ۲۰ سال تایلند هم است؛ دو چهرهای هستند که سابقه و تجربه بالایی در سطح قاره دارند. هر دو مربی در شرق آسیا فعالیت میکنند؛ منطقهای که بهطور سنتی سرمایهگذاری گستردهتری در فوتبال زنان داشته است. همین موضوع رقابت را برای جعفری دشوار میکند.
با این حال شانس او برای کسب عنوان قارهای همچنان بالا ارزیابی میشود. نخست آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا همواره به پیشرفتهای تازه در فوتبال زنان توجه نشان داده است. صعود تیم ملی ایران به جام ملتها در شرایطی که امکانات و بودجه محدودی در مقایسه با رقبای شرقی وجود دارد پیامی روشن از توان مدیریتی و فنی جعفری است. دوم آنکه موفقیت خاتون بم در لیگ قهرمانان معیار قابلتوجهی برای انتخاب بهترین سرمربی است؛ چرا که این رقابت باشگاهی سطح بالای فوتبال زنان آسیا را به نمایش میگذارد و حضور تیم ایرانی در جمع هشت تیم برتر قاره اتفاقی تاریخی است.
عامل دیگر تأثیر اجتماعی و الهامبخش بودن عملکرد اوست. جعفری در سالهای اخیر به نماد پویایی و انگیزه برای دختران فوتبالیست ایرانی تبدیل شده است. انتخاب او به عنوان یکی از سه نامزد نهایی نهتنها پاداش تلاشهای شخصیاش بلکه تأییدی بر حرکت رو به جلوی فوتبال زنان ایران است. این جنبه فرهنگی و نمادین میتواند بر رأیدهندگان نیز اثر بگذارد چرا که انتخاب او نشاندهنده گسترش جغرافیای موفقیت در فوتبال زنان آسیا خواهد بود.
مراسم معرفی برترینهای قاره کهن قرار است ۲۴ مهر در ریاض برگزار شود. جعفری اگر بتواند در این رویداد جایزه بهترین سرمربی فوتبال زنان آسیا را به دست آورد نخستین زن ایرانی خواهد بود که چنین افتخاری را از آن خود میکند. حتی اگر این جایزه به او نرسد حضورش در میان سه نامزد نهایی خود یک پیروزی بزرگ و الهامبخش برای جامعه فوتبال ایران است.
با توجه به کارنامه پربار یکسال گذشته، تاثیرگذاری اجتماعی و دستاوردهای تاریخی بسیاری از کارشناسان شانس مرضیه جعفری را برای کسب این عنوان بالا میدانند. در حالی که رقبای شرقی او نیز دستاوردهای قابلتوجهی دارند. تفاوت چشمگیر شرایط و منابع میان ایران و دیگر کشورها میتواند رأیدهندگان را به قدردانی ویژه از تلاشهای این مربی ایرانی ترغیب کند. اکنون نگاه میلیونها هوادار فوتبال زنان ایران به ریاض دوخته شده تا ببینند آیا سال درخشان جعفری با کسب عنوان بهترین سرمربی قاره آسیا تکمیل خواهد شد یا خیر.
