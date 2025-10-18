هواشناسی: تهران در انتظار کاهش نسبی دما

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق استان تهران شاهد افزایش نسبی سرعت وزش باد خواهیم بود.

همچنین از روز چهارشنبه با پایداری نسبی جو و کاهش محسوس سرعت باد، به‌ویژه در مناطق پرتردد شهری، در برخی ساعات احتمال وقوع غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا وجود دارد.

بر پایه این گزارش، از امروز روند کاهش نسبی دما، به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران مورد انتظار است.

اداره کل هواشناسی استان تهران توصیه کرده است که شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، نسبت به شرایط کیفی هوا و تغییرات دمایی پیش‌رو هوشیار باشند.