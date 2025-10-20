کاهش نسبی دمای هوای تهران از جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران، با اشاره به واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش نسبی سرعت باد انتظار می‌رود.

در این گزارش آمده است: از روز چهارشنبه با پایداری نسبی جو و کاهش محسوس وزش باد، در مناطق پرتردد شهری احتمال شکل‌گیری غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا وجود دارد.

بر اساس این پیش‌بینی، از روز جمعه روند کاهش نسبی دما به‌ویژه در نیمه شمالی استان تهران مورد انتظار است.