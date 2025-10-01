هواشناسی تهران: کاهش دما، وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در راه است

به گزارش خبرنگار مهر،اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و واکاوی الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعد از ظهر با افزایش وزش باد همراه میشود.
اداره کل هواشناسی استان تهران پیشبینی کرد در بخشهای جنوبی و غربی استان بهویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار رخ دهد که این وضعیت منجر به کاهش کیفیت هوا و دید افقی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در ارتفاعات استان نیز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید انتظار میرود. همچنین طی امروز تا صبح فردا با استقرار شرایط جوی نسبتاً پایدار و نبود وزش باد قابل ملاحظه، افزایش نسبی غلظت آلایندههای جوی در مناطق پرتردد شهری پیشبینی شده است.
اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما در استان مورد انتظار خواهد بود.
