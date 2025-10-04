  1. استانها
  2. تهران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۳

افزایش نسبی دما در تهران؛ وزش باد در راه است

افزایش نسبی دما در تهران؛ وزش باد در راه است

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دما در روزهای آینده و وزش باد در ساعات بعدازظهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،اداره‌کل هواشناسی استان تهران، از صاف تا کمی ابری بودن آسمان استان طی پنج روز آینده خبر داد و اعلام کرد: در ساعات بعد از ظهر، افزایش وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، طی روزهای آینده در بخش‌های جنوبی و غربی استان به‌ویژه در ساعات عصر و شب، افزایش سرعت باد گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار همراه خواهد بود که کاهش کیفیت هوا و دید افقی را به‌دنبال خواهد داشت.

در نواحی مرتفع استان، به‌خصوص در ارتفاعات شرقی، افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

همچنین، بنابر اعلام هواشناسی استان تهران، امروز افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6610555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها