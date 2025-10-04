افزایش نسبی دما در تهران؛ وزش باد در راه است

به گزارش خبرنگار مهر،اداره‌کل هواشناسی استان تهران، از صاف تا کمی ابری بودن آسمان استان طی پنج روز آینده خبر داد و اعلام کرد: در ساعات بعد از ظهر، افزایش وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی، طی روزهای آینده در بخش‌های جنوبی و غربی استان به‌ویژه در ساعات عصر و شب، افزایش سرعت باد گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار همراه خواهد بود که کاهش کیفیت هوا و دید افقی را به‌دنبال خواهد داشت.

در نواحی مرتفع استان، به‌خصوص در ارتفاعات شرقی، افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

همچنین، بنابر اعلام هواشناسی استان تهران، امروز افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.