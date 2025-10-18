به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره ملی نان کامل کرمان که با حضور پرشور علاقه‌مندان به فرهنگ غذایی ایرانی برگزار شد، با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف به پایان رسید.

در این میان، غرفه «سیاه‌چادر استان کرمانشاه» با ثبت بیش از ۲۵ هزار بازدید در مدت سه روز توانست عنوان برگزیده نگاه مردمی این جشنواره را به خود اختصاص دهد.

این انتخاب در کنار غرفه‌های استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی انجام شد و نشان‌دهنده توجه ویژه مردم به اصالت، هنر و فرهنگ بومی مناطق غرب کشور است.

گفتنی است سومین دوره جشنواره ملی نان کامل در استان کرمان با استقبال گسترده مردم دیار کریمان همراه بود، به‌طوری که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از بازدیدکنندگان در طول برگزاری این رویداد فرهنگی و غذایی از غرفه‌ها دیدن کردند.

روابط عمومی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه، ضمن قدردانی از حمایت‌های علی ملکشاهی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و مجموعه همکاران این اداره‌کل، از تلاش‌ها و زحمات فرید بالاگبری، سرپرست گروه سیاه‌چادر کرمانشاه نیز تقدیر و تشکر کرد.

این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی در حوزه تولید نان سنتی و آشنایی مردم با فرهنگ غذایی مناطق مختلف کشور فراهم آورد.