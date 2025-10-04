سالاری: جشنواره ملی نان، نان های سنتی و بومی کرمان را معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، بعداز ظهر شنبه در نشست هماندیشی برگزاری سومین جشنواره ملی نان کرمان با بیان اینکه گردشگری مهمترین صنعت در اقتصاد کشور ما است گفت: اگر بخواهیم صنعت گردشگری رونق گیرد، باید محدودیتها را برطرف و با تکیه بر توان داخلی، آثار تحریمها را کماثر یا بیاثر کنیم.
وی برگزاری جشنوارهها و مسابقات ملی و بینالمللی را از راهکارهای مهم رونق صنعت گردشگری برشمرد و افزود: میتوان با برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی و حضور مهمانانی از سراسر کشور، اقتصاد استان کرمان را متحول کرد.
سالاری، با اشاره به برگزاری جشنواره ملی نان در شهر کرمان گفت: نان در فرهنگ ایرانی حرمت و برکت خاصی دارد و مردم به حرمت آن سوگند یاد میکنند و تمام تلاش ما این است که نانهای سنتی و بومی کرمان را به مردم معرفی کرده و زمینه شناخت آن را در سطح کشور فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: محور اصلی این جشنواره نان است، اما در کنار آن، باید از فرصت حضور گردشگران برای معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمان بهره ببریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان ادامه داد: در استان کرمان حدود ۲۷۰۰ نانوایی فعال است، اما تنها ۷ واحد در شهر کرمان به پخت نان کامل میپردازند که لازم است رسانهها در حاشیه این جشنواره، مردم را به مصرف نان کامل ترغیب کنند.
گفتنی است سومین جشنواره ملی نان کرمان با حضور ۴۰۰ غرفه از تاریخ ۲۲ تا ۲۵ مهرماه جاری در محوطه تله کابین پردیسان قائم کرمان برگزار میشود.
در این جشنواره ۸۰۰ مهمان از ۳۱ استان کشور و ۲۰ شهرستان استان کرمان حضور دارند و هنرمندان موسیقی نواحی از استانهای خراسان رضوی، فارس، چهارمحالوبختیاری، خراسان شمالی و گیلان نیز به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
