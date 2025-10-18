پرتغال پوشش صورت در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پارلمان پرتغال، لایحه ممنوعیت پوشش صورت در اماکن عمومی به دلایل «جنسیتی یا مذهبی» را به تصویب رساند.

این طرح را حزب راست‌افراطی «چِگا» پیشنهاد داده استو استفاده از پوشش‌هایی همچون برقه و روبند را در عمده اماکن عمومی ممنوع می‌کند. پوشش صورت همچنان در هواپیماها، ساختمان‌های دیپلماتیک و اماکن مذهبی مجاز است.

در این لایحه جریمه استفاده از پوشش در اماکن عمومی بیم ۲۰۰ تا چهار هزار یورو تعیین شده است. این لایحه برای اجرا همچنان به تایید مارسلو رِبلو دِسوزا، رئیس جمهور پرتغال نیاز دارد. او قادر به وتو کردن یا ارسال آن به دادگاه قانون اساسی جهت بازنگری است.

در صورت قانونی شدن این لایحه، پرتغال به جمع کشورهای اروپایی‌ای همچون اتریش، فرانسه، بلژیک و هلند ملحق می‌شود که استفاده از پوشش صورت و حجاب را به طور کلی یا نسبی ممنوع کرده‌اند.