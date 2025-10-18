به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با اشاره به اینکه هدف نهایی همه ما کاهش و به صفر رساندن بروز حوادث در تمامی نواحی و مرکز استان در زمینه توزیع و تأمین برق است، اظهار کرد: عجله در اجرای طرحها نباید ایمنی کارکنان را به خطر بیندازد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان افزود: شاخصهای ایمنی، علاوه بر شاخصهای فعلی، باید شامل ارزیابیهای بعد از اجرای پروژه نیز باشد تا اطمینان حاصل شود تمامی فرآیندها بهدرستی طی شدهاند.
این مقام مسئول سرمایهگذاری در حوزه ایمنی را ضروری دانست و گفت: در بحث رعایت ایمنی جایی برای صرفهجویی نیست و از همه ظرفیتهای قانونی برای تثبیت و تحکیم مؤلفههای ایمنی بهره گیری میشود.
ساعدپناه همچنین آموزش مستمر، استفاده از شبیهسازها، نهادینهسازی فرهنگ گزارش خطا و حوادث بدون نگرانی، توجه به خستگی و تندرستی کارکنان، شنیدن صدای آنان و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع را از دیگر الزامات بهبود شرایط ایمنی در صنعت برق برشمرد و افزود: شرکت توزیع برق هرمزگان در این زمینه باید الگو و سرآمد کشور باشد و بهعنوان یک هدف متعالی، این مسیر را بپیماید.
وی بر لزوم رعایت دقیق همه مؤلفههای ایمنی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: حفظ جان سیمبانان و نیروی انسانی بر اجرای طرحها و پروژهها اولویت دارد، آموزش ایمنی در برق هرمزگان بهصورت مستمر و مداوم ادامه دارد و ناظران و کارشناسان این حوزه با دقت و حساسیت، مؤلفههای ایمنی را رصد و پایش میکنند.
