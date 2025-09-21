به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان اصلاح و مقاوم‌سازی شبکه را از مهم‌ترین اقدامات این شرکت برشمرد و اظهار کرد: تعویض سیم‌های مسی با کابل‌های خودنگهدار، جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز و جایگزینی پایه‌های فرسوده در دستور کار است و همچنان دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته با اجرای این طرح‌ها، خاموشی‌ها در این استان ۵ درصد کاهش یافت و امسال هدف ما کاهش ۱۰ درصدی خاموشی‌هاست.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به جایگاه مهم این شرکت در پیشبرد اهداف صنعت برق، به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه توزیع برق استان پرداخت.



ساعدپناه، با تشریح وضعیت مصرف برق، چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت، بر ضرورت همراهی مردم و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای عبور از شرایط سخت تابستان‌های استان تأکید کرد.



مصرف برق در هرمزگان؛ سه برابر الگوی کشوری



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان به دلیل شرایط آب‌وهوایی خاص و گرمای شدید، با مصرف برقی معادل سه برابر الگوی کشوری روبه‌رو است.



وی با بیان اینکه این شرایط در تابستان موجب فشار مضاعف بر تجهیزات و بروز مشکلات فنی می‌شود، افزود: امسال نیز به دلیل ناترازی تولید و مصرف، ناچار شدیم مدیریت بار و خاموشی را در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی اعمال کنیم.



رئیس هئیت مدیره شرکت توزیع برق هرمزگان از تعامل مثبت با کشاورزان و شهرک‌های صنعتی برای مدیریت بار خبر داد و گفت: بخش مهمی از خاموشی‌ها با همکاری مشترکان مدیریت شد و مردم نیز با وجود سختی‌ها همراهی خوبی داشتند، همین همدلی باعث شد تابستان سخت امسال را پشت سر بگذاریم.



معضل استخراج غیرمجاز رمزارز



ساعدپناه یکی از چالش‌های جدی استان را استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارزها عنوان کرد و گفت: بیش از ۸۰ مگاوات برق در استان به ویژه در غرب استان به‌صورت غیرمجاز در این بخش مصرف می‌شود. جمع‌آوری این مراکز غیرقانونی به‌طور جدی در دستور کار ما قرار دارد.



وی با اشاره به سرقت تجهیزات در شبکه‌های توزیع برق در شهرها و روستاها اظهار داشت: این موضوع نه تنها شبکه را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه باعث خسارت به وسایل برقی برخی مشترکان و افزایش نارضایتی می‌شود.



به گفته مدیرعامل توزیع برق هرمزگان، استان اکنون بیش از ۸۰۳ هزار مشترک در بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و روشنایی معابر دارد.



وی اضافه کرد: ۸۱ درصد مشترکان خانگی هستند که حدود ۶۰ درصد برق استان را مصرف می‌کنند.



توسعه نیروگاه‌های خورشیدی؛ راهکاری پایدار



ساعدپناه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را یکی از برنامه‌های مهم شرکت دانست و مطرح کرد: ۲۲ ساختگاه انرژی خورشیدی با همکاری منابع طبیعی و امور اراضی نهایی شده و واگذاری زمین انجام گرفته است. در یک ماه آینده ساخت ۲ نیروگاه سه‌مگاواتی با سرمایه‌گذاری ساتبا آغاز می‌شود.



این مقام مسئول ادامه داد: در بخش حمایتی نیز با همکاری کمیته امداد، بهزیستی و سپاه برنامه داریم تا پایان سال بیش از ۵۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس برای خانوارهای کم‌برخوردار نصب کنیم. پیش‌بینی می‌شود این تعداد حتی به یکهزار واحد برسد.



ضرورت پرداخت به‌موقع قبوض برق



ساعدپناه در پایان از مشترکان خواست هزینه مصرفی برق را به‌موقع پرداخت کنند و یادآور شد: مطالبات معوق مانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نگهداری شبکه می‌شود.