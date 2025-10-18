صالح سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین مانور استقرار گروههای واکنش سریع شرکتهای آب و فاضلاب ایران در شرایط بحران، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، از ۶ آبان ماه سال جاری و به مدت سه روز در محل پژوهشگاه نیرو – مرکز اصفهان برگزار میشود.
وی افزود: این مانور که بزرگترین رویداد ملی در نوع خود محسوب میشود، با مشارکت بیش از ۱۶۰۰ نفر از نیروهای فعال در ۳۴ شرکت آب و فاضلاب اجرا خواهد شد و برنامهریزیهای دقیق و هماهنگیهای گستردهای از چهارماه گذشته تاکنون برای برگزاری این رویداد مهم صورت گرفته است.
مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای اجرای اصولی و بهینه نخستین مانور استقرار گروههای واکنش سریع شرکتهای آب و فاضلاب ایران در شرایط بحران، هفت کمیته تخصصی شامل فرماندهی، پشتیبانی، اطلاعرسانی، برنامهریزی، امنیت، اجرایی و HSE تشکیل شده و هماهنگی کامل میان آنها برقرار است.
سلمانی تصریح کرد: همکاری با نهادهای متعددی از جمله پلیس راهور، نیروی انتظامی، سازمان آتشنشانی، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای مرتبط، از دیگر اقدامات انجام شده برای برگزاری این مانور است.
دبیر کمیته فرماندهی مانور ادامه داد: هماکنون تمام زیرساختهای لازم برای پذیرش نیروها و استقرار تجهیزات گروههای واکنش سریع فراهم شده و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، آمادگی کامل خود را برای میزبانی این مانور اعلام میکند.
سلمانی هدف از این رویداد را ارتقا آمادگی عملیاتی، تقویت همکاریهای بینبخشی و افزایش ظرفیت گروههای واکنش سریع در شرایط بحران دانست و گفت: تلاش میشود نخستین مانور مطابق با بالاترین استانداردهای فنی و عملیاتی و در بهترین شکل ممکن در اصفهان برگزار شود.
