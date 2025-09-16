اصفهان در حوزه بازیافت و مدیریت پساب فاضلاب پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اکبری در ششمین نشست کارگروه منطقه‌ای مدیران مراکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت‌های آبفای شرق و مرکز کشور، اظهار کرد: کیفیت آب شرب خط قرمز مطلق صنعت آب و فاضلاب است و هیچ بهانه فنی، مالی و اداری نمی‌تواند توجیه‌گر کاهش کیفیت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که استان اصفهان با داشتن ۳۴ تصفیه‌خانه فاضلاب فعال، یکی از پیشروترین استان‌های کشور در زمینه بازیافت و مدیریت پساب به‌شمار می‌رود، افزود: امروز علاوه بر توجه به حفظ و ارئقاء موضوع ایمنی آب، کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نیز شرط اول برای خدمت‌رسانی مطلوب و پایدار به مردم محسوب می‌شود زیرا تصفیه‌خانه‌ها، نقش مؤثری در کاهش آلودگی محیط زیست بر عهده دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: دستگاه‌های نظارتی، با ابزارهای روز و پایش مستمر، بسیار دقیق عمل می‌کنند و ما باید پیش از نظارت دیگران و با رعایت تمام استانداردها، خودمان را ناظر کیفیت خدمات بدانیم.

وی همچنین بر مستندسازی تمامی اقدامات مراکز پایش کنترل کیفی شرکت‌های آبفا به‌منظور ارتقا دانش و تجارب صنعت آب و فاضلاب تاکید کرد.

به گزارش مهر، در ششمین نشست کارگروه منطقه‌ای مدیران مراکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت‌های آبفای شرق و مرکز کشور، مدیران مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب شرکت‌های آب و فاضلاب گلستان، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان، مرکزی، قم و چهارمحال و بختیاری، مشهد و کاشان حضور دارند.

در این نشست دوروزه که از روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه جاری به میزبانی آبفای استان اصفهان آغاز شده گزارش‌های عملکردی، چالش‌های فنی و راه‌کارهای بهبود کیفیت آب مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.