دیدار وزیر محیط زیست جمهوری آذربایجان با رئیس سازمان محیط زیست ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیداری رسمی، مختار بابایوف وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان با شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای در حوزه محیط زیست و پیگیری توافقات پیشین صورت گرفت.

مختار بابایف با اشاره به دیدار قبلی خود با انصاری در حاشیه اجلاس نفسکی در سن‌پترزبورگ روسیه، بر اهمیت استمرار گفت‌وگوها و اجرای توافقات مشترک تأکید کرد. و گفت: جمهوری آذربایجان علاقه‌مند به توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌های محیط زیستی با جمهوری اسلامی ایران است.

در این دیدار، شینا انصاری ضمن استقبال از گسترش همکاری‌های دوجانبه، بر ضرورت برگزاری هفتمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون تهران در ابتدای سال میلادی آینده تأکید کرد. وی افزود: دستور کار این نشست باید مشخص شود و موافقت نهایی برای برگزاری آن در تهران هرچه سریع‌تر صورت گیرد.

بابایوف در ادامه با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور آذربایجان بر موضوع کاهش سطح آب دریای خزر در سخنرانی اخیر مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرد دستور کار نشست کاپ هفت به نحوی تهیه شود تا زمینه توافق سریع‌تر میان کشورهای منطقه فراهم گردد.

همچنین در این دیدار با توجه به طرح موضوع تخریب جنگل‌ها در اجلاس تغییر اقلیم پیش رو در برزیل، دو کشور توافق کردند تا زمینه‌های اقدامی مشترک در خصوص حفاظت از جنگل‌های هیرکانی را در این اجلاس پیگیری نمایند.‌