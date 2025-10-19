به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست بینالمللی فعالیت مرکز علمی و پژوهشی «العلمین» با محوریت محیط زیست، تغییر اقلیم، آب و انرژیهای تجدیدپذیر با حمایت مؤسسه بحرالعلوم و دولت عراق و با حضور مقامات و اندیشمندان از کشورهای عراق، ایران، ترکیه، سوریه و نماینده برنامه توسعه ملل متحد در بغداد برگزار شد.
در این نشست، احمدرضا لاهیجانزاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست، به نمایندگی از هیئت ایرانی به عنوان سخنران در مراسم افتتاحیه حضور یافت و ضمن ابلاغ پیام شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر محیط زیست عراق و حاضران، بر اهمیت همکاریهای منطقهای در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی تأکید کرد.
وی در سخنان خود با اشاره به اینکه منطقه غرب آسیا از آسیبپذیرترین مناطق جهان در برابر تغییرات اقلیمی است، گفت: غرب آسیا با سرعتی دو برابر میانگین جهانی در حال گرم شدن است و این روند میتواند تا میانه قرن، بیش از ۸۰ روز گرمای شدید در سال را برای منطقه به همراه داشته باشد. این وضعیت تهدیدی جدی برای سلامت، امنیت و پایداری اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب میشود.
لاهیجانزاده با بیان اینکه بحرانهای زیستمحیطی در خلأ رخ نمیدهند، افزود: مقابله با این چالش چندوجهی نیازمند همکاریهای علمی، تبادل دانش و اتخاذ سیاستهای منطقهای مبتنی بر تابآوری و سازگاری است.
وی در ادامه به اقدامات ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: در کشور ما اصلاح و تصویب قوانین جدید مانند قانون حفاظت از تالابها، تقویت حکمرانی منابع آب، انجام مطالعات علمی برای تعیین نیاز آبی تالابها با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله گامهای مهم در مسیر مدیریت پایدار منابع طبیعی بوده است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابها در پایان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرای پژوهشهای مشترک، توسعه همکاریهای دانشگاهی و استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان در زمینه محیط زیست، انرژیهای تجدیدپذیر، آب، پساب و مقابله با گرد و غبار اعلام کرد و خواستار تداوم نشستهای علمی منطقهای و تبدیل نتایج آنها به تصمیمات اجرایی دوستدار محیط زیست شد.
در این مراسم، وزیر محیط زیست عراق، رئیس بانک مرکزی، معاونان چند وزارتخانه، سفرای ایران و ترکیه در عراق، نماینده مقیم سازمان ملل متحد در بغداد و جمعی از اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاهی حضور داشتند.
