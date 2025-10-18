جمع آوری ۶ هزار قلیان از فضاهای عمومی شهر اصفهان؛ یگان ویژه تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرادیاننژاد با اشاره به الزام قانونی برای برخورد با استفاده از قلیان در فضاهای عمومی شهر اظهار کرد: مطابق تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها، هرگونه استفاده، فروش یا عرضه قلیان در اماکن عمومی تخلف محسوب میشود و شهرداری موظف به جمعآوری آن است.
وی افزود: موضوع برخورد با عرضه قلیان پیشتر از طریق دادستانی و عوامل انتظامی نیز پیگیری شده و بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، این موضوع تهدیدی علیه سلامت عمومی جامعه محسوب میشود. در همین راستا، یک اکیپ مشترک با همکاری نیروهای انتظامی و عوامل شهرداری تشکیل و یگان ویژهای به مجموعه اداره تخلفات شهری اضافه شده است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر، نیروهای سد معبر با همکاری عوامل پسماند و فضای سبز موظفاند در صورت مشاهده هرگونه مصرف یا عرضه قلیان در معابر عمومی، نسبت به جمعآوری و برخورد قانونی اقدام کنند. همچنین از ساعت ۱۸ تا پاسی از شب، نیروهای ما در حاشیه رودخانه زایندهرود حضور مستمر دارند.
وی ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بیش از ۱۰ پرونده قضائی در این زمینه تشکیل و بیش از شش هزار قلیان از سطح شهر جمعآوری شده است. همچنین بیش از ۹۰ درصد در اجرای این طرح موفق بودهایم و حضور مستمر نیروها موجب کاهش محسوس این پدیده در نقاط مختلف شهر شده است.
وی با قدردانی از همراهی شهروندان گفت: از مردم درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه اجاره یا عرضه قلیان در اماکن عمومی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به برخورد قانونی اقدام شود.
