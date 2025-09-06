کشف ۱۲۰ کیلوگرم گوشت فاسد و پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در کاشان

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و ضوابط بهداشتی و با هدف صیانت از سلامت عمومی، کارشناسان بهداشت محیط این مرکز به طور مستمر از اماکن صنفی و سفره‌خانه‌ها به منظور جلوگیری از عرضه قلیان و رعایت ضوابط بهداشتی بازرسی می‌کنند و برخورد با مراکز متخلف نیز به صورت قاطع و مداوم در حال انجام است.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام‌شده، سه سفره‌خانه در منطقه فین، یک سفره‌خانه در جاده قمصر و یک کافه‌رستوران در محدوده تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت سلطان امیر احمد به دلیل عرضه قلیان تعطیل شدند. همچنین یک واحد صنفی عرضه‌کننده قلیان در کمربندی منطقه تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت گلابچی نیز با همکاری دایره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان در ادامه، از کشف و توقیف ۱۲۰ کیلوگرم گوشت فاسد در یک کافه‌رستوران واقع در منطقه فین این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در جریان بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی کاشان صورت گرفت.

پنجه‌شاهی افزود: در این بازرسی، ۱۲۰ کیلوگرم گوشت قرمز، دنبه و ماهی فاسد توسط کارشناسان شناسایی و بلافاصله معدوم گردید.

وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی در مراکز عرضه مواد غذایی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و پیشگیری از مخاطرات ناشی از مصرف فرآورده‌های دامی فاسد انجام شده و با واحدهای متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.

سرپرست مرکز بهداشت کاشان با تأکید بر استمرار این نظارت‌ها تصریح کرد: سلامت شهروندان اولویت نخست این مرکز است و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با مراکز متخلف که سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، صورت نخواهد گرفت.

وی توصیه کرد: خانواده‌ها با آگاهی‌بخشی به فرزندان خود نسبت به مضرات قلیان، زمینه پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف دخانیات را فراهم کنند.

پنجه‌شاهی همچنین، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.