به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمدحامد صمیمی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی، با اعلام این مطلب گفت: این مدل که بر پایه تئوری «خط انتقال چندهادیه» استوار است، پیچیدگیهای پنهان تعاملات الکترومغناطیسی در هنگام رویدادهایی چون برخورد صاعقه یا کلیدزنیهای ناگهانی را تخمین میزند.
عضو هیئتعلمی دانشکده برق و کامپیوتر افزود: کلید موفقیت این مدل، در تلفیق هوشمندانه الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات برای یافتن دقیقترین پارامترها و همچنین احتساب مؤلفه تلفاتی ترانسفومراتور است که با فرکانس متغیر هستند.
وی تاکید کرد: این ترکیب، پنجرهای به روی دنیای واقعی ترانسفورماتورها گشوده است و با بهرهگیری از همپوشانی قابلیتهای نرمافزار تخصصی PSCAD و زبان برنامهنویسی Python، این شبیهسازیهای پرجزئیات، با کمترین بار محاسباتی و بالاترین سطح دقت به انجام میرسند.
صمیمی گفت: نکته جالب توجه این مدل آن است که به اطلاعات ابعادی داخلی ترانسفورماتور نیاز ندارد و اصطلاحاً مدل جعبه سیاه است و صرفاً بر اساس یک اندازهگیری تابع تبدیل از ترانسفورماتور قابل ایجاد است.
به گفته محقق دانشگاه تهران تأیید نتایج این مدل در مقایسه با دادههای عملی گرفتهشده از ترانسفورماتورهای واقعی، صحت و قابلیت اعتماد آن را نشان میدهد.
عضو هیئت علمی دانشکدگان فنی این دستاورد را نه تنها یک پیشرفت تئوریک، بلکه ابزاری قدرتمند و عملی برای پیشبینی تنشهای وارده بر ترانسفورماتورها عنوان کرد.
