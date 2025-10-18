پشت پرده اطلاعات غلط درباره کلسترول بد؛ سکته قلبی چگونه رخ می دهد

رضا روان پارسا، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروزه در فضای مجازی مطالب زیادی به چشم میخورد که عنوان میکنند پایین آوردن کلسترول بد (LDL) فایدهای نداشته و فقط تبلیغ شرکتهای دارویی است، و به جای آن توصیههایی مانند درمانهای گیاهی و…، را ارائه میدهند.
وی افزود: این گفتهها ظاهر جذابی دارند، اما واقعیت علمی کاملاً خلاف آن است. دهها سال پژوهش دقیق و میلیونها بیمار در سراسر دنیا نشان دادهاند که هرچه مقدار LDL کمتر باشد، احتمال گرفتگی رگهای قلب و سکته قلبی و مغزی هم کمتر میشود. در واقع LDL نوعی چربی است که در خون جریان دارد و اگر زیاد باشد و یا جداره رگ آسیب دیده باشد، به تدریج وارد دیوارهی رگها شده و باعث تشکیل رسوبهایی به نام پلاک میگردد. این پلاکها همان چیزی هستند که به مرور رگهای قلب را تنگ و مسدود میکنند. وقتی یکی از این پلاکها پاره شود، به سرعت در آن محل لخته خون تشکیل شده و جریان خون به طور ناگهانی قطع میشود و سکته قلبی رخ میدهد.
روان پارسا تاکید کرد: بنابراین پایین نگه داشتن LDL یعنی جلوگیری از شروع و رشد این پلاکها و در نتیجه آن، خطر سکته و نارسایی قلبی کاهش مییابد.
این فوق تخصص آنژیوپلاستی، اظهار داشت: تحقیقات بزرگ نشان دادهاند که حتی کاهش جزئی در LDL میتواند به شکل چشمگیری احتمال حمله قلبی را پایین بیاورد. مثلاً اگر مقدار LDL حدود ۴۰ واحد کاهش پیدا کند، احتمال سکته یا انسداد رگ قلب حدود یکپنجم کمتر میشود. این تأثیر در مردان، زنان، جوانان و سالمندان دیده شده است.
وی افزود: البته پایین آوردن LDL فقط با دارو نیست. قدم اول همیشه اصلاح سبک زندگی است. پرهیز از مصرف غذاهای چرب و سرخشده، مصرف بیشتر سبزیجات، میوه، حبوبات و ماهی، و انجام فعالیت بدنی منظم، میتواند به پایین آوردن LDL کمک کند.
روان پارسا گفت: اگر با این روشها سطح LDL به اندازه کافی پایین نیاید، پزشک معمولاً دارویی از خانواده «استاتینها» تجویز میکند که ثابت شده هم LDL را پایین میآورد و هم احتمال سکته قلبی را کاهش میدهد. اگر استاتین بهتنهایی کافی نباشد یا بیمار نتواند آن را مصرف کند، داروهای دیگری هم وجود دارند که جذب کلسترول در بدن را کم و یا دفع آن را تسریع میکنند.
وی ادامه داد: داروهای جدیدتر هم وارد بازار شدهاند که تزریقی هستند و هر چند وقت یکبار استفاده میشوند. البته در حال حاضر به دلیل بالاتر بودن هزینه و همینطور تزریقی بودن آنها، بیشتر در بیماران پرخطر، عدم پاسخ درمانی مناسب به درمانهای رایج و عدم امکان مصرف استاتین ها استفاده میشوند.
این متخصص قلب و عروق گفت: راهنماهای علمی دنیا توصیه میکنند کسانی که قبلاً سکته قلبی داشتهاند یا بیماری عروق کرونر دارند، باید LDL خود را زیر ۵۵ نگه دارند. حتی در افرادی که سابقه سکته ندارند ولی عوامل خطر زیادی دارند، پایین آوردن LDL تا زیر ۷۰ میتواند نقش مهمی در پیشگیری داشته باشد. مهم این است که هر فرد عدد دقیق هدف خود را از پزشک بپرسد و بداند تا چه حد باید کاهش یابد.
روان پارسا در پایان افزود: به طور خلاصه برخلاف شایعاتی که در فضای مجازی پخش میشود، کاهش LDL یکی از مؤثرترین و اثباتشدهترین روشهای محافظت از قلب است. این فقط یک تئوری نیست، بلکه نتیجهی دههها تجربهی بالینی و پژوهش واقعی است. در کشوری مثل ایران که بیماری قلبی هنوز شایعترین علت مرگ است، دانستن و عمل کردن به این نکات میتواند جان هزاران نفر را نجات دهد. کاهش LDL یعنی کاهش خطر سکته، افزایش طول عمر، و داشتن زندگی سالمتر.
