رضا روان پارسا، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرا رسیدن فصل پاییز، موج تازهای از بیماریهای ویروسی تنفسی نظیر آنفلوانزا، ویروس سنسیشیال تنفسی (RSV) و حتی کرونا در شکلهای خفیفتر، در جامعه بروز پیدا میکند. اگرچه بسیاری، این بیماریها را عفونتهای گذرا و محدود به دستگاه تنفسی میدانند، اما پژوهشهای گسترده طی دهههای اخیر ثابت کرده است که پیامدهای آنها فراتر از تب، آبریزش بینی و سرفه بوده و میتوانند سلامت قلب و عروق را نیز به طور جدی تهدید نمایند.
وی افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا میکند که بدانیم طبق آخرین آمار وزارت بهداشت، بیماریهای قلبیعروقی همچنان مسئول بیش از ۴۰ درصد مرگومیر سالانه در کشور هستند و هر عامل تشدید کنندهای میتواند بار سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کند.
روان پارسا ادامه داد: ویروسهایی مانند آنفلوانزا با ایجاد التهاب سیستمیک، سطح انعقادپذیری خون را افزایش داده و میتوانند سبب ناپایداری پلاکهای آترواسکلروتیک در عروق شوند. این فرآیند زمینهساز بروز سکته قلبی در روزها یا هفتههای پس از عفونت خواهد بود. علاوه بر این، افزایش تب و ضربان قلب، نیاز بدن به اکسیژن را بیشتر کرده و در افرادی با نارسایی قلبی یا تنگی عروق کرونر ممکن، است به نارسایی حاد قلب یا بروز سکته قلبی منجر شود.
وی همچنین گفت: مواردی از میوکاردیت ویروسی نیز گزارش شده که در آن ویروس به طور مستقیم سلولهای عضله قلب را درگیر کرده و موجب کاهش شدید توان پمپاژ و بروز آریتمیهای تهدیدکننده حیات شده است. لذا، در نظر گرفتن راهکارهایی برای کاهش ابتلاء و یا کاستن از شدت و عوارض بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، اظهار داشت: مطالعات معتبر نشان داده است واکسیناسیون سالیانه آنفلوانزا میتواند تا ۳۰ درصد احتمال وقوع حوادث قلبی عروقی شدید را کاهش دهد، به ویژه در بیماران پُرخطر نظیر مبتلایان به بیماری عروق کرونر یا نارسایی قلبی.
وی ادامه داد: در ایران نیز از سال ۱۳۹۸ واکسیناسیون آنفلوانزا برای گروههای پرخطر بیشتر توصیه میشود، اما پوشش آن همچنان پایینتر از میانگین جهانی است. ارتقای آگاهی عمومی در این زمینه میتواند نقش مهمی در کاهش عوارض ایفا کند.
روان پارسا گفت: تجربه همهگیری کرونا ابعاد تازهای از این موضوع را روشنتر کرد. پژوهشهای معتبر نشان دادهاند که حتی عفونت خفیف با کووید میتواند خطر نارسایی قلبی، آریتمی و سکته قلبی را برای ماهها پس از بهبودی افزایش دهد.
وی افزود: در ایران، دادههای ثبت بیماریها نشان میدهد اوج آنفلوانزا معمولاً در آبان و آذر رخ میدهد و پس از آن موارد عوارض قلبی نیز روند افزایشی پیدا میکند. بنابراین، آگاهی بیماران و خانوادهها از این ارتباط اهمیت فراوان دارد.
روان پارسا گفت: بیماران قلبی باید در صورت بروز تب، تنگی نفس یا درد قفسه سینه، مراجعه به مراکز درمانی را به تعویق نیاندازند و مصرف داروهای قلبی خود را حتی در دوران بیماری و تحت نظر پزشک معالج خود ادامه دهند. پرهیز از فعالیت بدنی شدید در دوره عفونت ویروسی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
این متخصص قلب و عروق، در پایان تأکید کرد: لذا علاوه بر لذت بردن از زیباییهای فصل پاییز، توجه به پیشگیری با واکسیناسیون، دقت به علائم هشدار دهنده و پیگیری پزشکی به موقع، کلیدهایی هستند که از بسیاری از حوادث قلبی جلوگیری کرده و میتوانند هر سال جان افراد بسیاری را نجات دهند.
