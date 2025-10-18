اجرای ۱۲ پروژه‌ آبفا در نهضت ملی مسکن شهرکرد و بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۱۲ پروژه زیرساختی آب و فاضلاب در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های شهرکرد و بروجن خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، ساخت مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در منظریه شهرکرد، اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب در محله‌های ۳۴، ۴۰ و ۴۱ منظریه شهرکرد، و همچنین اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب در شهرهای سفیددشت، فرادنبه، نقنه و گندمان را از جمله این پروژه‌ها عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری افزود: در فاز ۳ الهیه بروجن نیز ساخت مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در مرجن بروجن با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد تومان، حفر و تجهیز چاه شماره ۱۱ بروجن و اجرای خط انتقال آب به طول سه و نیم کیلومتر از چاه به مخزن در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی همچنین از بازدیدهای میدانی مجری طرح‌های نهضت ملی مسکن آب و فاضلاب کشور از تصفیه‌خانه فاضلاب فرادنبه، پروژه‌های مسکن ملی در بلداجی و نافچ، و مخزن ۵ هزار متر مکعبی ۱۲ محرم شهرکرد خبر داد و هدف از این بازدیدها را بررسی وضعیت پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات بیشتر عنوان کرد.