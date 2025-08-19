محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فهرست طرح‌ها و پروژه‌های آب‌رسانی قابل افتتاح در هفته دولت در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: قرار است انتفاع این ۲۰ طرح آب و فاضلاب در هفته دولت به بیش از ۱۴۰ هزار نفر برسد.

وی افزود: با افتتاح این پروژه‌ها ۵۴ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب ۱۶ روستا اضافه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری در ادامه یادآوری کرد: خط انتقال مربوط به این طرح‌ها ۲۴ کیلومتر است، سه چاه و سه چشمه با ظرفیت ۳۹ لیتر بر ثانیه وارد مدار می‌شود، سه مخزن با ظرفیت ۴۸۰ مترمکعب احداث شده و ۶ ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۶۱ لیتر بر ثانیه نیز در آن‌ها پیش‌بینی شده است که مجموعاً برای کل این پروژه‌ها رقمی معادل یک هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال هزینه شده است.

کریمی در خصوص پروژه‌های افتتاحی، عنوان کرد: تأمین و انتقال آب از چشمه باغ رستم به شهر کاج با ظرفیت تأمین آب ۲۰ لیتر در ثانیه به عنوان یکی از طرح‌های قابل افتتاح در هفته دولت امسال در دستور کار است، این طرح جمعیتی بالغ بر ۴ هزار و ۶۵۰ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد، منبع تأمین آب این پروژه چشمه بوده و برای اجرای آن ۷ کیلومتر خط انتقال لوله فولادی و پلی اتیلن ۲۵۰ میلی متری اجرا شده است، هزینه اجرای طرح ۷۵ میلیارد ریال و از محل اعتبارات استانی-ملی است.

وی تصریح کرد: طرح تأمین آب شهر بازفت با ظرفیت ۱۵ لیتر در ثانیه، آب شرب سالم برای دو هزار نفر را تأمین می‌کند، منبع تأمین آب این پروژه یک حلقه چاه است که خط انتقال آن یک کیلومتر و ظرفیت چاه ۱۵ لیتر بر ثانیه بوده، مخزن احداث شده برای آن یک باب مخزن بتنی با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب است و ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی-ملی برای اجرای طرح هزینه شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأمین آب شهر اردل به صورت پدافندی در مواقع ایجاد کدورت آب در چشمه توسط پکیج رفع کدورت آب، خاطرنشان کرد: نصب و راه اندازی این پکیج رفع کدورت آب با هزینه ۳۵ میلیارد ریال و از محل اعتبارات استانی-ملی انجام شد و ۱۲ هزار نفر از آن منتفع می‌شوند.

کریمی اجرای خط آبرسانی به منطقه برم پهنه شهرکرد به طول ۲/۵ کیلومتر و با هزینه ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی را از دیگر طرح‌های آبرسانی شهری در هفته دولت امسال دانست و اضافه کرد: اجرای این طرح جمعیتی معادل ۳۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی در خصوص پروژه حصارکشی مخزن آب آشامیدنی شهر فرادنبه بیان کرد: این طرح در جهت ارتقای حفاظت فیزیکی و رعایت حریم مخازن آب شرب مردم با هزینه ۱۵ میلیارد ریال از اعتبارات استانی-داخلی اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پروژه‌های بخش فاضلاب قابل افتتاح در هفته دولت امسال چهار پروژه نهضت ملی مسکن است که عبارتند از اجرای کلکتور و شبکه فاضلاب محله ۴۰ شهرک منظریه شهرکرد، اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن لردگان، اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن فاز ۲ الهیه بروجن و اجرای شبکه فاضلاب نهضت ملی مسکن بلداجی با اعتباری بالغ بر ۷۴۵ میلیارد ریال که از محل منابع ملی-داخلی انجام شده، هستند؛ و جمعیت تحت پوشش این طرح ۱۷ هزار و ۶۰۰ نفر است.

کریمی افزود: از دیگر پروژه‌های قابل افتتاح می‌توان به ساخت مخزن ده‌کهنه امام‌زاده حسن شهرستان فلارد، ایستگاه پمپاژ مجتمع ارمند و تأمین آب مجتمع صالحات در شهرستان خانمیرزا، تأمین آب روستای مرغملک در بخش لاران شهرستان شهرکرد، تأمین آب روستاهای جغدان و پوراز شهرستان کیار، تأمین آب روستاهای گرمدره و صادق آباد شهرستان سامان، تأمین آب روستاهای سید محمد و برآفتاب شهیدان شهرستان لردگان و احداث مخزن ۳۰۰ مترمکعب روستای ایرانچه شهرستان فرخشهر را نام برد که این پروژه‌های روستایی با اعتباری به مبلغ ۵۵۳ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده‌اند.