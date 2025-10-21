پروژه مخزن آب دستنا با تخصیص اعتبار فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اتمام آرماتوربندی دیواره‌های مخزن ذخیره آب آشامیدنی شهر دستنا پیشرفت فیزیکی این پروژه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: پس از وقفه‌ای که به واسطه عدم تخصیص اعتبار در ادامه کار این پروژه رخ داد با تخصیص اعتبار جدید این پروژه مجدداً فعال شده است.

مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری افزود: پس از پیگیری‌های لازم مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای ادامه کار در جهت ساخت مخزن ذخیره آب شرب شهر دستنا تخصیص داده شد.

کریمی بیان داشت: حجم مخزن ذخیره آب در حال احداث دستنا یک هزار و ۵۰۰ متر مکعب در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: برای احداث دیواره‌ها و ستون‌های این مخزن بیش از ۲۲ تن میلگرد به کار رفته است.

مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری یادآور شد: این در حالی است که جهت احداث فونداسیون و کف این مخزن ۴۵ تن میلگرد قبلاً کار شده است.

قابل ذکر است شهر دستنا با جمعیتی بیش از ۵۰۰۰ نفر از جمله شهرهای شهرستان کیار است که در ۳۵ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.