به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این قابلیت هم اکنون در آمریکا برای کاربران فراهم شده است. متا در اوایل سال جاری میلادی این قابلیت را آزمایش کرد. این یک ویژگی گزینشی است اما اگر کاربران از ادیت های هوش مصنوعی متا استفاده کنند یا نتایج آن را به اشتراک بگذارند، احتمالاً شرکت مدل‌های هوش مصنوعی اش را براساس داده‌های آنها آموزش دهد.

از نقطه نظر کاربر، این ایده به فرد کمک می‌کند تا عکس‌های ارزشمند پنهان در گالری اش را بیابد و آنها را به چیزی قابل اشتراک گذاری تبدیل کند. قابلیت هوش مصنوعی پس از اسکن گالری عکس‌ها با مجوز کاربر، پیشنهاداتی را ارائه می‌کند. به عنوان مثال این ابزار ممکن است کلاژی از عکس‌ها را براساس تعطیلات، مهمانی فارغ التحصیلی یا غیره توصیه کند. این ویژگی بدون در نظر گرفتن خوبی یا بدی آن در جهت خودکار سازی خلاقیت و مهارت است.

اما از نظر انگیزش‌های تجاری متا، به نظر می‌رسد چنین اقدامی برای فراهم کردن داده‌های بیشتر جهت آموزش هوش مصنوعی باشد. این شرکت مدعی است مدل‌های هوش مصنوعی اش را براساس عکس‌های دوربین کاربر آموزش نمی‌دهد مگر آنکه فرد خود انتخاب کند محتوا را با ابزارهای هوش مصنوعی اصلاح کند یا به اشتراک بگذارد.

این شرکت اعلام کرده پیشنهادات این ویژگی تا زمانی که کاربر تصمیم به اشتراک‌گذاری آنها نگیرد، برای وی خصوصی باقی می‌مانند. در بخش مجوزهای آن آمده است: برای ایجاد ایده برای شما، ما محتوا را از گالری دوربین تان انتخاب می‌کنیم و آنها را به طور مداوم بر اساس اطلاعاتی مانند زمان، مکان یا تم‌ها در فضای ابری خود بارگذاری می‌کنیم. با این حال، متا می‌گوید از محتوای کاربران برای تبلیغات هدفمند استفاده نخواهد کرد.