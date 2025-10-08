به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این به روز رسانی شامل یک ویژگی است که به کاربر کنترل بیشتری بر ویدئوهایی که تماشا می کند، پیشنهادات جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی و حباب های دوست جدید است.

فیس بوک به کاربران امکان می دهد عدم تمایل به این نوع ویدئوها را راحت تر اظهار کنند. آنها می توانند گزینه «تمایلی ندارم» را روی یک ریل یا کامنت مشخص کنند و همین امر سبب می شود موتورهای توصیه محتوا براساس این بازخورد عمل کنند.

ویژگی «ذخیره» نیز به روز رسانی شده تا جمع آوری ریلز های و پست های محبوب در یک مکان ساده تر شود. این تغییرات به برطرف کردن شکایت های کاربران درباره محتوای نامطلوب کمک می کند. بسیاری از کاربران از ریلزهایی که به نظر می رسد کلاهبردارانه، ناراحت کننده یا مملو از ویدئوهای بی کیفیت تولید شده با هوش مصنوعی باشد، گله داشتند. متا که سرمایه گذاری کلانی در حوزه هوش مصنوعی کرده، اخیرا فید ویدئوی کوتاه به نام Vibes را راه اندازی کرده که فقط محتوای تولید شده با هوش مصنوعی در اپ Meta AI را نمایش می دهد.

علاوه بر آن به روزرسانی الگوریتم با هدف اولویت سازی محتوای جدیدتر انجام شده است. به گفته شرکت این آپدیت به کاربران ۵۰٪ بیشتر ویدئوهای Reels نمایش داده می‌شود که در همان روز بارگذاری شده‌اند.