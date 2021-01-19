انتقاد رئیس سازمان دامپزشکی از پنهانکاری درباره شیوع آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علی‌صفر ماکنعلی، رئیس سازمان دامپزشکی در وبینار بررسی فرآیند رصد و پایش، مهار، تشخیص و مختومه‌سازی رخدادهای آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اظهار داشت: سازمان دامپزشکی کشور از مرداد ماه سال جاری برای ارتقا سطح هوشیاری به کرّات از طریق رسانه‌ها و مکاتبات رسمی اعلام و پیش‌بینی کرده بود که موج ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ بیماری وسیع‌ترین و شدیدترین امواج بیماری آنفلوآنزای فوق حاد در دو دهه اخیر خواهد بود.

وی با بیان این که پیرو این هشدارها آمادگی لازم جهت پیشگیری از شیوع این بیماری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت در کشور نیز به وجود آمده بود، افزود: برنامه ملی ما در ۴ نسخه مختلف شامل استان‌های شمالی؛ استان‌های متراکم و پرخطر؛ مناطق خاص واقع در اطراف تالاب‌ها و برکه‌ها و سدها و سایر قسمت‌های کشور تدوین و عملیاتی شده است.

این مسئول اعلام کرد: کانون‌های بیماری مذکور در استان خراسان جنوبی برای ما حاوی درس‌های فراوانی است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در همین ارتباط از مدیران کل دامپزشکی استان‌هایی چون مازندران و مرکزی به دلیل هماهنگی عالی بین محیط زیست و دامپزشکی در رصد و پایش بیماری تشکر کرد و افزود: در این میان جا دارد به طور ویژه از مدیریت استاندار استان مرکزی در کنترل و مهار بیماری در استان مرکزی که می‌تواند به عنوان یک نسخه موفق در برنامه‌ها کنترل بیماری ذکر شود، تقدیر کرد.

ماکنعلی با گوشزد کردن اهمیت اجرای محدودیت‌های تردد افراد، وسایل درون محدوده درگیری با بیماری تصریح کرد: معنا و مفهوم ابتلای ۵ واحد مرغداری گوشتی در استان خراسان جنوبی به آنفلوآنزای پرندگان (با توجه به نسبت احتمال یک شصت و پنجم تا یک صدم درگیری واحد گوشتی به بیماری نسبت به واحدهای تخمگذار) این است که به دلیل پنهان‌کاری یک انفجار ویروسی وحشتناک رخ داده است.

وی با بیان این که در استان خراسان جنوبی براساس اطلاعات موجود تأخیر در فاصله گزارش‌دهی و مداخله واحد مرغ تخمگذار واقع در این استان موجب بروز مشکل در فرآیند مداخله سریع و تأثیرگذار شد، افزود: هرچه فاصله بین گزارش‌دهی و مداخله بیشتر باشد، کارآیی سیستم رصد و پایش پایین‌تر خواهد آمد و هرچه این فاصله کوتاه‌تر باشد، این کارآیی بیشتر خواهد شد.

ماکنعلی با اشاره به اهمیت بحث گزارش‌گیری و گزارش‌دهی و تشخیص عالی سازمان دامپزشکی کشور افزود: در نمونه استان مرکزی در کمتر از ۶ ساعت در روز جمعه نمونه‌ها آزمایش و بیماری تأیید شد.

این مسئول با تاکید بر این که بحث رصد و پایش «بر مبنای تلفن» که از ۳۱ مرداد به ادارات کل دامپزشکی اعلام شده است، باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: این یک اصل است که هنگام ورود به یک مزرعه مرغ مادر یا تخمگذار از ۱۴ روز قبل از آن نباید از هیچ فارمی بازدید شده باشد، کمااینکه با وجود گرفتن دوش و تعویض لباس و رعایت موازین امنیت زیستی، در صورت جابجایی از یک فارم آلوده به یک فارم پاک، احتمال انتقال ویروس وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید دوباره بر اینکه افراد شرکت کننده در عملیات مهار تحت هیچ شرایطی نباید در عملیات رصد و پایش سایر فارم‌ها فعالیت داشته باشند، اظهار امیدواری کرد: موج بیماری ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ در کشور با هماهنگی همه دستگاه‌ها و استانداری‌ها به خوبی مدیریت و پشت سر گذاشته شود. وی همچنین کرد این هفته رخداد خراسان جنوبی مهار خواهد شد.

اجرای تمهیدات لازم برای پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور نیز در حاشیه این وبینار که اداره آن را نیز به عهده داشت، اظهار کرد: این وبینار به دنبال وقوع مواردی از رخدادهای آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از ۲۸ آبان ۹۹ به بعد که دوره جدید بیماری در کشور محسوب می‌شود، برگزار شد.

سید بهمن نقیبی با بیان این که تاکنون ۲۶ کانون در ۶ استان کشور شامل مرکزی، مازندران، اردبیل، تهران، خراسان جنوبی و کرمانشاه گزارش شده است، تصریح کرد: خوشبختانه در ۵ استان از این استان‌ها کانون‌ها صرفاً" محدود به حیات وحش و طیور بومی بوده و فقط در خراسان جنوبی مواردی از ابتلای واحدهای صنعتی مشاهده شده است.

وی با بیان این که جلسه وبیناری امروز با حضور همکاران ادارات کل دامپزشکی استان‌ها و همچنین همکاران ستاد سازمان دامپزشکی کشور برگزار شده است، گفت: در این جلسه آنچه در این مدت انجام شده مرور و تمهیدات لازم برای پیشگیری از گسترش بیماری اندیشیده خواهد شد.

در این جلسه برابر هماهنگی به عمل آمده، به غیر از مدیران کل مربوطه در ستاد سازمان، همکارانی از معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، همکاران سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت بهبود تولیدات دامی نیز حضور داشتند و نظرات سازمانی خود را در ارتباط با بیماری اعلام کردند.

گفتنی است‎؛ وبینار بررسی فرآیند رصد و پایش، تشخیص، مهار و مختومه کردن رخدادهای آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان‌های درگیر و پیشگیری در سایر استان‌ها با حضور مدیران ارشد ستادی سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها به همراه نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی، ادارات کل حفاظت محیط زیست و معاونین بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها برگزار شد.