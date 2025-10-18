پذیرش ۴۹ مقاله علمی در کنگره ملی آیت الله ملک حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمدالله اکوانیان پیش از ظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی برگزاری کنگره ملی حضرت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی از پذیرش ۴۹ مقاله علمی به این کنگره خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۲۴ مقاله در بخش متن کامل و ۲۵ مقاله در بخش چکیده پذیرفته شده است.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کتاب مجموعه مقالات این کنگره ملی به صورت الکترونیکی آماده چاپ است و در قالب ۴۰۰ سی‌دی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می‌شود.

امین درخشان‌مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به چاپ ۱۰۰ عکس از سیر زندگی آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی (ره) تا روز خاکسپاری، گفت: نمایشگاه عکس این عالم برجسته برگزار و ۵۰ اثر به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان هم از تولید موشن‌گرافی کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) خبر داد و گفت: فیلم دیدار آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) با عوامل سریال امام علی (ع) از شبکه دنا پخش می‌شود.

سید شهریار گنجی از پخش سخنرانی‌های آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) در زمان حیات از شبکه استانی دنا خبر داد و اضافه کرد: بخش‌هایی از کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی به صورت زنده از شبکه خبر دو پخش می‌شود.