  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

کهگیلویه و بویراحمد؛

پذیرش ۴۹ مقاله علمی در کنگره ملی آیت الله ملک حسینی

پذیرش ۴۹ مقاله علمی در کنگره ملی آیت الله ملک حسینی

یاسوج-رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۹ مقاله علمی در کنگره ملی آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی نماینده اسبق ولی فقیه در این استان پذیرش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمدالله اکوانیان پیش از ظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی برگزاری کنگره ملی حضرت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی از پذیرش ۴۹ مقاله علمی به این کنگره خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۲۴ مقاله در بخش متن کامل و ۲۵ مقاله در بخش چکیده پذیرفته شده است.

رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کتاب مجموعه مقالات این کنگره ملی به صورت الکترونیکی آماده چاپ است و در قالب ۴۰۰ سی‌دی در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می‌شود.

امین درخشان‌مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به چاپ ۱۰۰ عکس از سیر زندگی آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی (ره) تا روز خاکسپاری، گفت: نمایشگاه عکس این عالم برجسته برگزار و ۵۰ اثر به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان هم از تولید موشن‌گرافی کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) خبر داد و گفت: فیلم دیدار آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) با عوامل سریال امام علی (ع) از شبکه دنا پخش می‌شود.

سید شهریار گنجی از پخش سخنرانی‌های آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) در زمان حیات از شبکه استانی دنا خبر داد و اضافه کرد: بخش‌هایی از کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی به صورت زنده از شبکه خبر دو پخش می‌شود.

کد خبر 6625903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها