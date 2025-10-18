  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

یاسوج میزبان برگزاری دومین کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی (ره)  

یاسوج میزبان برگزاری دومین کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی (ره)  

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: دومین کنگره ملی آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی نماینده اسبق ولی فقیه در استان روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه در دانشگاه یاسوج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح شنبه در نشست برنامه‌ریزی دومین کنگره ملی آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی (ره)، اظهار کرد: بی‌تردید، برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره، مرهون زحمات بی‌شائبه و تلاش‌های خودجوش و دلسوزانه تمامی کسانی است که تاکنون بدون هیچ چشم داشت مالی و تنها با انگیزه‌ای والا و عشق به اهداف متعالی، مقدمات این رویداد بزرگ را فراهم کرده است.

وی از برگزاری این کنگره ملی در هر دو سال یکبار خبر داد و افزود: دومین کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) برای روز چهارشنبه هفتم آبان ماه برنامه‌ریزی شده است و میزبان میهمانی از سایر استان‌ها برای اشاعه اندیشه‌های این عالم برجسته هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری پیش‌کنگره‌های کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی، تاکید کرد: همچنین یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله میراحمد تقوی و آیت‌الله سید اصغر حسینی در دهدشت و آیت‌الله متقی کاشانی و آیت‌الله خواجوی امامان جمعه فقید گچساران در این شهرستان‌ها گرامی داشته می‌شود.

کد خبر 6625834

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها