به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح شنبه در نشست برنامه‌ریزی دومین کنگره ملی آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی آیت‌الله ملک‌حسینی (ره)، اظهار کرد: بی‌تردید، برگزاری هرچه باشکوه‌تر این کنگره، مرهون زحمات بی‌شائبه و تلاش‌های خودجوش و دلسوزانه تمامی کسانی است که تاکنون بدون هیچ چشم داشت مالی و تنها با انگیزه‌ای والا و عشق به اهداف متعالی، مقدمات این رویداد بزرگ را فراهم کرده است.

وی از برگزاری این کنگره ملی در هر دو سال یکبار خبر داد و افزود: دومین کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی (ره) برای روز چهارشنبه هفتم آبان ماه برنامه‌ریزی شده است و میزبان میهمانی از سایر استان‌ها برای اشاعه اندیشه‌های این عالم برجسته هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری پیش‌کنگره‌های کنگره آیت‌الله ملک‌حسینی، تاکید کرد: همچنین یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله میراحمد تقوی و آیت‌الله سید اصغر حسینی در دهدشت و آیت‌الله متقی کاشانی و آیت‌الله خواجوی امامان جمعه فقید گچساران در این شهرستان‌ها گرامی داشته می‌شود.