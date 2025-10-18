افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری خبر منتشر شده پیرامون افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری را تکذیب و اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد.

۱- هرگونه خبر منتشر شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان محترم با ارقام اعلامی (بین ۵ تا ۸ میلیون تومان) و زمان‌بندی (آذرماه) جهت اجرای فاز دوم متناسب‌سازی، فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب می‌شود.

۲- فعالیت‌های صندوق بر تسریع در برقراری حقوق بازنشستگان جدید، به ویژه فرهنگیان محترم که ۹۰ درصد احکام و پرداخت‌هایشان در مهرماه قطعی شده است، متمرکز بوده و این اولویت در راستای تکریم بازنشستگان و ارتقا سطح رضایتمندی ایشان پیگیری می‌شود.



بدین‌وسیله مجدداً تأکید می‌شود، کلیه اخبار مربوط به حقوق، مزایا و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً از طریق اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری و سایت صندوق به نشانی www.cspf.ir و همچنین از طریق کانال‌های رسمی (معرفی شده در سایت) اطلاع‌رسانی می‌شود.

از تمامی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نیز تقاضا می‌شود تا پیش از انتشار هرگونه خبر مرتبط با معیشت بازنشستگان، صحت آن را با استناد به اطلاعیه‌های رسمی این صندوق مورد بررسی قرار دهند.