افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری خبر منتشر شده پیرامون افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری را تکذیب و اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر کرد.
۱- هرگونه خبر منتشر شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان محترم با ارقام اعلامی (بین ۵ تا ۸ میلیون تومان) و زمانبندی (آذرماه) جهت اجرای فاز دوم متناسبسازی، فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب میشود.
۲- فعالیتهای صندوق بر تسریع در برقراری حقوق بازنشستگان جدید، به ویژه فرهنگیان محترم که ۹۰ درصد احکام و پرداختهایشان در مهرماه قطعی شده است، متمرکز بوده و این اولویت در راستای تکریم بازنشستگان و ارتقا سطح رضایتمندی ایشان پیگیری میشود.
بدینوسیله مجدداً تأکید میشود، کلیه اخبار مربوط به حقوق، مزایا و خدمات صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً از طریق اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل صندوق بازنشستگی کشوری و سایت صندوق به نشانی www.cspf.ir و همچنین از طریق کانالهای رسمی (معرفی شده در سایت) اطلاعرسانی میشود.
از تمامی رسانهها و فعالان فضای مجازی نیز تقاضا میشود تا پیش از انتشار هرگونه خبر مرتبط با معیشت بازنشستگان، صحت آن را با استناد به اطلاعیههای رسمی این صندوق مورد بررسی قرار دهند.
نظر شما