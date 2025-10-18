سخنرانی استاد دانشگاه صنعتی شریف در رویداد جیتکس ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رویداد، دکتر علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، بهعنوان سخنران حضور یافت.
وی مؤثرترین اقدام در گسترش هوشمصنوعی را آموزش و تربیت نسل جوان ارزیابی کرد و گفت: من یک پیام به رهبران کشورهای آفریقایی دارم. اگر میخواهید ۱۰ سال آینده خود را بسازید در استارتاپها سرمایهگذاری کنید. اگر میخواهید ۱۰۰ سال آینده خود را بسازید، در آموزش کودکان سرمایهگذاری کنید.
این استاد دانشگاه شریف با اشاره به تجربه المپیاد جهانی هوشمصنوعی در جذب بیش از ۲۰ کشور آفریقایی و مجموعاً بیش از ۱۰۰ کشور از سراسر جهان، این المپیاد را الگویی موفق برای ایجاد انگیزه و تشویق نوجوانان و جوانان به یادگیری هوشمصنوعی برشمرد.
جیتکس (GITEX - Gulf Information Technology Exhibition) بزرگترین و تاثیرگذارترین رویداد فناوری در منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی و جنوب آسیا (MENASA) به شمار میرود که نخستین بار در سال ۱۹۸۱ در دبی برگزار و طی چهار دهه به یکی از مهمترین رویدادهای فناوری جهان تبدیل شده است. ایران نیز با حضور ۲۲ شرکت فناور در پاویون جمهوری اسلامی، در این رویداد بینالمللی مشارکت داشت.
