نشست سفرای کشورهای عضو اکو فرصتی برای معرفی توانمندی های زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نادعلی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نشست سفرای کشورهای عضو اکو فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود، گفت: سیصدمین نشست سفرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ مهرماه سال جاری به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان اکو با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و گردشگری میان کشورهای عضو فعالیت می‌کند، افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان زنجان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

نادعلی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد بین‌المللی تصریح کرد: سفرای کشورهای عضو اکو روز یکشنبه وارد زنجان می‌شوند و در شام کاری حضور خواهند یافت. مراسم رسمی افتتاحیه روز دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌شود و در ادامه، نشست‌های تخصصی با مشارکت فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی استان برپا خواهد شد.

وی از برگزاری بازدیدهای میدانی از ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و شهری زنجان در حاشیه این نشست خبر داد و گفت: این بازدیدها زمینه آشنایی نزدیک‌تر سفرای کشورهای عضو اکو با توانمندی‌های استان را فراهم می‌سازد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در زنجان با تأکید بر هماهنگی کامل میان استانداری، اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی این رویداد، اظهار داشت: مجموعه‌ای از طرح‌ها و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری آماده شده که در قالب نشست‌ها و دیدارهای دوجانبه به هیئت‌های شرکت‌کننده ارائه خواهد شد.

نادعلی با بیان اینکه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان نقش واسط و تسهیل‌گر در توسعه روابط بین‌المللی ایفا می‌کند، ادامه داد: این دفتر ضمن انتقال آخرین تحولات جهانی به دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان، ظرفیت‌های استان را نیز به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی می‌کند.

وی شناسایی و ارتباط با زنجانی‌های مقیم خارج از کشور را از دیگر مأموریت‌های این دفتر برشمرد و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان علمی و اقتصادی این افراد می‌تواند نقش مؤثری در توسعه استان ایفا کند و ما در تلاش هستیم با معرفی قابلیت‌های زنجان به زبان بین‌المللی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز فراهم کنیم.

نادعلی با دعوت از نهادهای دولتی، بخش خصوصی و مردم برای همکاری با این دفتر تصریح کرد: هرچه ارتباطات ما با بدنه جامعه و نهادهای محلی بیشتر شود، شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های استان خواهیم داشت و می‌توانیم نقش مؤثرتری در مسیر بین‌المللی شدن زنجان ایفا کنیم.